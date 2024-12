Jenna Ortega e Paul Rudd contro unicorni killer, il folle trailer del nuovo film firmato A24 conquista il web

Death of a Unicorn mescola dark comedy, creature mitologiche e un cast stellare per un’esperienza unica.

La A24 torna a sorprendere con un progetto tanto assurdo quanto intrigante: Death of a Unicorn. Il film, una dark comedy che vede protagonisti Jenna Ortega e Paul Rudd, promette di portare sullo schermo una storia folle, surreale e carica di ironia. Il trailer, appena rilasciato, mostra il duo mentre affronta una minaccia inaspettata: unicorni assassini. Ma non sono solo gli animali mitologici a rendere speciale questo film; l’originalità del concept e il cast di alto livello hanno già catturato l’attenzione di fan e critici.

La trama inizia con un viaggio di lavoro che prende una piega bizzarra quando i protagonisti investono accidentalmente un unicorno. Tuttavia, l’animale non è del tutto morto, e presto si scopre che il suo corno possiede proprietà magiche, potenzialmente in grado di curare malattie. Ma ottenere questi poteri si rivela più complicato del previsto, dato che gli unicorni in questo film non sono esattamente creature amichevoli. La pellicola promette di essere una miscela perfetta di humor nero, avventura e qualche spavento.

Diretto da Alex Scharfman, già noto per il suo lavoro su The Witch, il film riflette lo stile distintivo della A24: eccentrico, audace e ricco di creatività. La presenza di attori come Téa Leoni, Richard E. Grant e Will Poulter arricchisce ulteriormente una produzione che si preannuncia già come uno dei titoli più curiosi del 2025.

Con un mix di commedia, azione e momenti di tensione, Death of a Unicorn potrebbe diventare un cult istantaneo, grazie anche a scelte stilistiche come l’uso di “Good Vibrations” dei Beach Boys nel trailer.

Una storia di unicorni come non l’avete mai vista

Questa non è la classica fiaba sugli unicorni. Death of a Unicorn ribalta ogni aspettativa, trasformando le creature mitologiche in predatori letali. Ortega e Rudd formano un duo perfetto per bilanciare i momenti comici con quelli più intensi, portando gli spettatori in un’avventura surreale ma straordinariamente divertente.

La magia del corno dell’unicorno diventa un tema centrale, mettendo in discussione l’etica dei personaggi: fino a dove si spingeranno per sfruttare i suoi poteri? Tra scene di lotta e dialoghi esilaranti, il film esplora il confine sottile tra la sopravvivenza e l’avidità umana, aggiungendo una nota satirica al racconto.

La rinascita della creatività indipendente

Uno degli aspetti più interessanti di Death of a Unicorn è il contesto produttivo. Durante lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori del 2023, la A24 è stata una delle poche case di produzione a trovare un accordo con i sindacati, permettendo al progetto di continuare. Questo non solo ha garantito la qualità del film, ma ha anche confermato la reputazione dello studio come pioniere dell’industria cinematografica indipendente.

Con un’uscita prevista per la primavera del 2025, il film potrebbe unirsi alla lunga lista di successi iconici della A24. E se Legend di Ridley Scott aveva introdotto un unicorno leggendario negli anni ‘80, Death of a Unicorn ne reinventa completamente il mito, portando il pubblico a scoprire cosa succede quando si sfidano creature troppo magiche per essere comprese. Unicorni killer, battute taglienti e un cast irresistibile: Death of a Unicorn promette di lasciare il segno come uno dei film più folli e memorabili del prossimo anno. Non resta che aspettare per immergersi in questo viaggio unico e inaspettato.