La ruota del tempo 3, chi interpreterà la famiglia reale di Andor? Ecco le nuove rivelazioni

Nuovi attori e intrighi promettono di rivoluzionare la terza stagione della serie fantasy di Prime Video.

La celebre serie fantasy La ruota del tempo, basata sui romanzi di Robert Jordan, si prepara al ritorno con la sua attesissima terza stagione, in arrivo il 13 marzo 2025 su Prime Video. Con un cast già ricco di talento, la serie introduce ora alcuni nuovi volti destinati a cambiare le dinamiche narrative.

Olivia Williams (The Sixth Sense), Luke Fetherston (Doctor Who), Callum Kerr (Hollyoaks) e Nuno Lopes (White Lines) si uniranno al cast per interpretare i membri della famiglia reale del regno di Andor, una delle terre più influenti nel mondo della saga.

La trama della terza stagione riprenderà dopo la sconfitta di Ishamael, con Rand al’Thor (Josha Stradowski) rivelato definitivamente come il Drago Rinato. Tuttavia, le difficoltà per Rand e i suoi alleati non sono terminate: nuove minacce emergono e i Forsaken complottano per opporsi a lui. In questo contesto turbolento, l’introduzione della famiglia Trakand aggiungerà ulteriore tensione e complessità, aprendo la strada a intrighi e alleanze inaspettate.

La regina Morgase Trakand sarà interpretata da Olivia Williams, che darà vita a un personaggio determinato e politicamente astuto. Morgase ha conquistato il trono di Andor grazie alla sua forza di volontà e alla capacità di manovrare abilmente tra i giochi di potere. Accanto a lei, i figli Galad e Gawyn porteranno le proprie sfide personali: Galad, il combattente carismatico, e Gawyn, il principe senza diritto al trono, esploreranno le complessità di una società matriarcale.

I nuovi personaggi di Andor e il loro impatto nella storia

La presenza della famiglia Trakand non si limiterà a un semplice arricchimento del cast, ma avrà un peso significativo sulla trama. Morgase, con la sua autorità indiscussa, rappresenta la stabilità politica, mentre il consorte Lord Gaebril, interpretato da Nuno Lopes, si muove nell’ombra come consigliere. Tuttavia, la loro influenza si scontrerà inevitabilmente con le turbolenze causate dalle forze oscure e dal caos all’interno della Torre Bianca.

Galad, il figlio più abile in combattimento, e Gawyn, il principe ribelle, aggiungeranno ulteriore profondità a una storia che bilancia epiche battaglie con conflitti personali e familiari. La loro dinamica con Elayne, erede al trono, promette di essere un punto cruciale della stagione.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione de La ruota del tempo

Con la serie che continua a esplorare il destino del Drago Rinato, l’introduzione della famiglia Trakand offre una prospettiva fresca e intrigante. I fan possono aspettarsi un equilibrio tra azione mozzafiato e dramma politico, con una narrazione che intreccia il destino personale dei protagonisti con quello del mondo intero.

La terza stagione, guidata ancora da Rafe Judkins, segna un nuovo capitolo per questa epica saga. Con un cast stellare e una trama sempre più avvincente, La ruota del tempo sembra pronta a superare le aspettative, mantenendo i fan incollati allo schermo. L’attesa sarà lunga, ma tutto fa pensare che ne varrà la pena.