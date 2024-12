Wicked, Cynthia Erivo: durante le riprese la strega dell’ovest si è quasi spenta | Tutta la verità

C’è un alone di mistero che avvolge le riprese di “Wicked”, il musical super atteso che porta sul grande schermo la storia della Strega dell’Ovest.

Dalle pagine del romanzo di L. Frank Baum al grande schermo, la storia della Strega dell’Ovest ha sempre affascinato e inquietato.

In “Wicked”, il musical che sta riempiendo le sale cinematografiche, è Cynthia Erivo a dar vita a Elphaba la strega destinata a diventare un’icona del male.

Ma dietro al trucco verde e al potente incantesimo, c’è una donna straordinaria, un’attrice che ha dedicato anima e corpo a questo ruolo.

L’attrice si è quasi “spenta”

Cynthia ha recentemente preso parte a un’esclusiva sessione di domande e risposte, moderata da Kristen Bell, presso il prestigioso Ted Mann Theatre dell’Academy Museum di Los Angeles. Durante l’incontro, l’attrice ha condiviso con il pubblico aneddoti e riflessioni sulla sua intensa esperienza sul set di ‘Wicked’, diretto da Jon M. Chu. Cynthia Erivo ha rivelato che l’interpretazione di Elphaba è stata per lei una sfida emotiva e artistica che l’ha profondamente segnata. Nonostante le difficoltà, questa esperienza le sta regalando un successo mondiale meritatissimo che condivide con un cast stellare composto da Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum e molti altri.

Il film, fedele allo spirito del celebre musical di Broadway, ci trasporta nel magico mondo di Oz, dove assistere alla nascita di una delle streghe più iconiche della storia del cinema. L’attrice, con la sua voce straordinaria e la sua intensa espressività, è riuscita a rendere Elphaba un personaggio complesso e sfaccettato, capace di suscitare empatia e ammirazione nello spettatore. La sua interpretazione, insieme a quella di Ariana Grande, ha creato un’alchimia unica sullo schermo, regalandoci un’amicizia femminile indimenticabile.

Qualcosa è andato storto

Ma l’attrice ha raccontato che durante le riprese del musical qualcosa è andato storto: “Penso di correre consapevolmente verso cose che mi impegnano sia fisicamente che mentalmente, perché credo che il corpo e la mente siano intrinsecamente, davvero intrinsecamente collegati” ha esordito Cynthia ai microfoni di Los Angeles.

“Di mio non bevo, non fumo, non mangio carne né faccio niente di simile. Mi dispiace, sono molto noiosa e sto a casa. Rimango al chiuso e cerco di sfruttare quei momenti in cui posso effettivamente riposare” ha raccontato, aggiungendo un dettaglio che ha stupito il pubblico. Tra le sue parole è trapelato il fatto che le impegnative riprese le hanno fatto perdere il sonno portandola a spegnersi piano piano: “Non dormo molto quando faccio queste cose, quindi le due o tre ore che riesco a dormire cerco di farle di buona qualità” ha ammesso.