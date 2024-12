Cinema, cinque secoli in un’unica classifica: i registi eleggono il capolavoro assoluto degli anni ’70 | Non te l’aspetti

Un gruppo di registi, occhi attenti e critici esigenti del mondo del cinema, si è riunito per stilare una classifica del tutto inaspettata: il capolavoro assoluto degli anni ’70.

Cinquant’anni dopo, i film degli anni ’70 continuano a farci sognare, riflettere e emozionare. Ma quale tra le innumerevoli pellicole uscite in quel decennio merita il titolo di capolavoro assoluto?

Un decennio che ha segnato la storia del cinema con pellicole indimenticabili, da quelle rivoluzionarie a quelle più commerciali, ha ora un suo re indiscusso.

Preparatevi a restare sorpresi, perché il vincitore di questa singolare competizione potrebbe non essere quello che vi aspettate.

I migliori registi si sono riuniti

Una classifica che fa tremare i cinefili di tutto il mondo: la prestigiosa rivista Sight & Sound, legata al British Film Institute, ha stilato la lista dei 100 migliori film della storia del cinema, votata direttamente dai registi. Tra i nomi illustri che hanno partecipato al sondaggio, troviamo maestri del cinema come Martin Scorsese e registi sperimentali come Béla Tarr. Anche il nostro cinema è ben rappresentato, con nomi come Pupi Avati, Michelangelo Frammartino e Luca Guadagnino che hanno espresso le loro preferenze. L’ultima edizione di questa classifica, aggiornata nel 2022, è un vero e proprio manifesto del gusto cinefilo contemporaneo.

A ciascuno dei registi è stato chiesto di selezionare i 10 film che, a loro avviso, hanno segnato la storia del cinema. Grazie al contributo di questi e di altri registi di fama mondiale, è emerso un verdetto inaspettato: il miglior film della storia del cinema, secondo gli addetti ai lavori, è 2001: Odissea nello spazio. Un’opera visionaria che ha segnato un punto di svolta nella storia del cinema. Ma se restringiamo il campo ai soli anni Settanta, quale gioiello cinematografico è riuscito a conquistare il podio? Scopriamo insieme quale film, realizzato tra il 1970 e il 1979, è stato eletto il migliore dai registi.

Il più bel film degli anni 70

Nessuna sorpresa per gli appassionati di cinema: il film più bello degli anni ’70, secondo i registi, è Il Padrino. Diretto da Francis Ford Coppola all’età di soli 32 anni, questo capolavoro ha segnato un’epoca, diventando un punto di riferimento per generazioni di cineasti.

La trama complessa, la regia magistrale e le interpretazioni memorabili di Marlon Brando e Al Pacino hanno reso Il Padrino un’icona del cinema mondiale. Un’opera che va ben oltre il genere gangster, esplorando temi universali come il potere, la famiglia e la corruzione. Non a caso, il film è considerato uno dei più grandi di sempre e continua a influenzare il cinema contemporaneo.