You 5, il passato oscuro di Joe Goldberg torna a tormentarlo nel capitolo finale della serie

Netflix anticipa un finale intenso per You, con colpi di scena e il destino incerto di Joe Goldberg.

L’ultima stagione di You promette di chiudere la storia di Joe Goldberg con il botto. Dopo il rinnovo nel 2023 e l’annuncio che la quinta sarebbe stata la stagione finale, Netflix ha rilasciato un primo sguardo alla conclusione della saga. I dettagli rivelano che il passato di Joe, colmo di crimini e segreti, potrebbe finalmente raggiungerlo.

Il primo poster mostra articoli di giornale sui crimini di Joe, con lettere cerchiate come se qualcuno stesse cercando indizi. Questo dettaglio suggerisce che personaggi come Nadia, che conosce il lato oscuro di Joe, o Marienne, che è riuscita a scappare fingendo la propria morte, potrebbero essere centrali nella nuova stagione. Nel secondo poster, ritroviamo oggetti delle sue vittime, enfatizzando il peso di ciò che ha lasciato dietro di sé.

Nella quarta stagione, Joe aveva mostrato segni di rimorso, con una doppia personalità che lo spingeva a continuare a uccidere. Tuttavia, nonostante un tentativo di suicidio, il protagonista ha scelto di accettare il proprio lato oscuro, incoraggiato dalla sua ricca compagna Kate. Questo cambio di rotta rende ancora più intrigante il conflitto interno del personaggio, che non sembra intenzionato a espiare i propri crimini.

Con queste premesse, la quinta stagione si prepara a esplorare la possibilità che Joe affronti finalmente le conseguenze delle sue azioni. La serie ha mantenuto l’equilibrio tra rendere Joe un personaggio affascinante e non giustificare i suoi comportamenti. Ora, però, è giunto il momento di vedere se le sue scelte lo porteranno verso la rovina o una redenzione impossibile.

Un passato ingombrante e un futuro incerto

Il tema centrale dell’ultima stagione sembra essere il confronto tra Joe e il suo passato. La scelta di mostrare dettagli delle sue vittime nei poster evidenzia come i suoi crimini non possano essere ignorati. Tra i personaggi che potrebbero rientrare in scena ci sono quelli che hanno subito maggiormente la sua malvagità, creando un’atmosfera di suspense e aspettative crescenti.

Netflix suggerisce che questa stagione potrebbe prendere una direzione inaspettata, con “grandi colpi di scena”. La domanda che resta è se Joe continuerà a sfuggire alla giustizia o se la sua corsa finirà qui.

Tra empatia e giustizia

You è stata abile nel creare un protagonista che il pubblico ama odiare. Questa ambiguità ha permesso alla serie di durare cinque stagioni, ma ora i fan sperano in un finale che faccia i conti con la morale della storia.

Joe avrà il suo “lieto fine”? O sarà costretto a pagare per le sue azioni? La quinta stagione promette di rispondere a queste domande con intensità e un tocco di dramma che ha reso You una serie di culto. Con il passato che incombe e una trama ricca di tensione, la stagione finale di You potrebbe offrire la conclusione perfetta per una delle serie più discusse degli ultimi anni.