Alba Parietti da giovane: la foto da ragazza é sorprendente | Una bellezza mozzafiato

La foto da ragazza di Alba Parietti ha fatto restare i fan senza parole, in quanto la conduttrice era di una bellezza mozzafiato.

Alba Parietti la conosciamo tutti, è impossibile non volerle bene, in quanto non è soltanto una brava conduttrice, attrice e opinionista ma è anche molto simpatica e anche molto bella. Le foto sui social lo dimostrano, soprattutto in quelle in cui sfoggia il suo accessorio preferito.

Parliamo ovviamente del suo sorriso, il quale spunta sempre sul suo volto, soprattutto negli scatti realizzati insieme al figlio Francesco Oppini o al compagno Fabio Adami. Nonostante le critiche che spesso riceve per alcuni filtri, Alba prosegue a testa alta vivendo la vita come meglio crede.

Per questo non stupisce il fatto che dopo aver postato quella foto di lei da ragazza, i like hanno iniziato a fioccare. La bellezza dell’attrice di oggi è la medesima di ieri, giudicate voi da questo scatto tenerissimo.

Lo scatto di Alba Parietti

Oltre allo scatto postato sui social di Alba Parietti da ragazza, anche un’altra foto sta facendo discutere il popolo del web tra un brindisi con fetta di panettone e l’altro. La conduttrice si è mostrata insieme al suo compagno, Fabio Adami, al quale ha dedicato parole molto dolci, mentre con la scusa, augurava buone feste ai fan.

La showgirl ha così rivelato: “Mi piace svegliarmi da 33 mesi con il tuo sorriso, pensare che sono 3 Natali che siamo una coppia, sapere che tra 3 mesi saranno 3 anni che siamo innamorati…”, ma non solo queste parole sono state commentate dai fan, ma ovviamente anche gli haters hanno criticato quel filtro, a detta loro troppo marcato. A prescindere da tutto, i due innamorati si sono mostrati più in sintonia che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba: la foto di lei da giovane

A prescindere dalle varie critiche, è innegabile che Alba Parietti sia ancora una bellissima donna, con un fisico mozzafiato e una bellezza da togliere il fiato. A dimostrazione del fatto di quanto il tempo con lei si sia dimostrato molto clemente, non stupisce che quello scatto amarcord di lei da ragazza, abbia conquistato molto commenti positivi.

Vediamo Alba da giovanissima, a 20 anni, mentre tiene in braccio il suo primogenito Francesco, di pochi mesi. In questo scatto sono due le cose che sono rimaste immutate: il primo ovviamente, il fascino della conduttrice e il secondo, il legame forte e mai cambiato tra lei e suo figlio. Ancora oggi capita spesso di vederli insieme in qualche scatto social che tanto piace ai loro follower. Voi cosa ne pensate di Alba da giovane?