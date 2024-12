Elisabetta Gregoraci in costume rosso al Billionaire di Malindi: le foto dal Kenya fanno sognare tutti

Elisabetta Gregoraci ha infuocato i social con quel costume rosso al Billionaire di Malindi. Le foto direttamente dal Kenia hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Non ha bisogno di troppe presentazioni Elisabetta Gregoraci, la quale ha sempre ammaliato tutta la sua schiera di fan. Sia per la sua bellezza travolgente tutta made in Italy che per il suo lavoro, la conduttrice, showgirl ed ex modella ha sempre fatto chiacchierare.

Per non parlare ovviamente del lato gossip, in quanto sicuramente il suo matrimonio con Flavio Briatore è stata la favola moderna di cui ancora oggi molti parlano. Nonostante i due siano divorziati da parecchio, è sempre bello vederli assieme, seppur per affetto verso il figlio, Nathan Falco.

Eppure i fan questa volta sono stati accecati dalla sua bellezza, per quelle foto di lei in costume rosso al Billionaire di Malindi. Ecco quali sono le foto direttamente dal Kenya che stanno infuocando i social.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci, da un po’ di tempo a questa parte, è spesso sotto i riflettori, in quanto le copertine velate delle riviste di gossip sono molto interessate a lei. Siamo passati dalla rottura con Giulio Fratini, a quel malessere dovuto a quanto si dice ad un periodo di forte stress, fino a quel problema con Flavio Briatore che ha allarmato i beninformati.

Quello che ha sempre colpito di Elisabetta e Flavio è il loro rapporto civile e affettuoso anche dopo il matrimonio, in quanto i due ex coniugi sono sempre stati molto uniti per il bene del loro figlio, Nathan Falco. Per questo ha lasciato senza parole il servizio rilasciato dal settimanale Oggi, dove si apprendeva che il magnate avrebbe addirittura bloccato la sua ex moglie sul cellulare, dopo quel presunto flirt con Thomas Talin. Quale sarebbe la verità in merito?

Elisabetta in costume rosso in Kenia

A prescindere dai rumors che circolano, le foto postate sui social di Elisabetta Gregoraci al Billionaire di Malindi in Kenya, hanno fatto il giro della rete. La sua bellezza è innegabile e inoltre i fan hanno tirato un sospiro di sollievo, visto che la conduttrice ha passato quei giorni di festa in compagnia di suo figlio Nathan Falco, del suo ex marito, Flavio Briatore e del papà, Mario Gregoraci.

Non si sa, se le voci di litigio tra i due ex coniugi fossero vere o meno, ma da quello che possiamo vedere, tra i due l’armonia pare essere tornata, anche se di Talin non si sa niente. Se siano ancora una coppia o meno, questo non c’è dato saperlo, ma per il momento, ai fan è bastato vedere la Gregoraci nuovamente con il sorriso.