Tina Cipollari, altro che dieta per le feste: si riprende mentre fa le Lasagne e tutti vogliono la ricetta

Neanche Tina Cipollari fa la dieta durante le feste e la sua lasagna ha ottenuto un boom di consensi, tutti vogliono la sua ricetta.

Tina Cipollari non ha bisogno di presentazioni in quanto la conosciamo tutti, è una delle opinioniste di Uomini e Donne, più amate e seguite di sempre. Spesso è anche quella più criticata, ma alla fine la popolarità è questo: gente che ti ama e gente che ti odia, chiusi nella stessa stanza che parlano/sparlano di te.

In questo caso “la stanza”, sono le varie pagine social, dove spesso il dibattito sul modo di fare di Tina è l’argomento principale. A ogni modo, il noto personaggio pubblico non è soltanto una donna di spettacolo ma è anche una mamma e una donna semplicissima.

Per questo non stupisce il fatto che tra una litigata e l’altra al fianco di Gianni Sperti, la nostra Tina sia diventata virale con quel video di lei mentre prepara la lasagna. Neanche lei segue la dieta durante la festa e tutti vogliono sapere la sua ricetta.

Quando tornerà Uomini e Donne

Non solo Tina Cipollari si sta godendo le meritate festività, ma anche Maria De Filippi e tutto il suo equipe, in quanto Uomini e Donne è attualmente in pausa fino al 6 gennaio. Dal 7 gennaio il dating Mediaset tornerà a farci visita, con il suo solito appuntamento pomeridiano. Saranno molti i nodi che potrebbero venire al pettine con l’anno nuovo, in quanto potremmo capire se realmente quelle voci che circolano da un po’ sull’uscita di Michele Longobardi, per inadempienza delle regole dello show, siano vere o meno.

Inoltre potremmo vedere anche la scelta di Martina De Ioannon, così come la svolta nella vita amorosa di Francesca Sorrentino e quella di Gemma. La dama piemontese infatti, dopo aver detto addio al suo cavaliere, non si sa quale percorso seguirà per il nuovo anno. Che il 2025 possa portare un nuovo amore anche per lei?

La lasagna di Tina Cipollari

Con lo stop di Uomini e Donne, Tina Cipollari si gode la pausa lavorativa in famiglia. Anche lei non fa nessuna dieta durante le feste e come possiamo vedere da questo video social, l’opinionista aveva iniziato già per tempo a dilettarsi in cucina per la preparazione di succulenti leccornie. La Cipollari è bravissima in cucina e lo dimostra durante la preparazione della sua lasagna che ha fatto venire l’acquolina a molti.

Sono molti i follower che hanno cercato di carpirne la ricetta, per questo vi riportiamo il video, in modo che possiate riproporre le sue lasagne anche sulle vostre di tavole.