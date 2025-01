Chi é Costanza, la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo | Il campione di nuoto volta pagina definitivamente

Ecco chi è Costanza, la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo, con la quale il campione di nuoto ha voltato pagina.

La vicenda che ha colpito Manuel Bortuzzo ha scioccato l’Italia, in quanto la giovane promessa di nuoto, ha mostrato a tutti, quanto la vita non sempre sia cortese, tutto il contrario, spesso è molto crudele. In pochi istanti la vita di quel giovane 19enne nel pieno della vita è stata distrutta per sempre per via di quella sparatoria avvenuta a Roma.

In seguito, il giovane ha dimostrato a tutti di essere molto forte e anche molto resiliente e il costume Manuel ha continuato a indossarlo, proseguendo i suoi allenamenti e partecipando anche ai Mondiali di nuoto Paralimpico.

Di cose Manuel ne ha fatte parecchie dopo quel terribile giorno, fino ad arrivare a oggi, innamorato della “sua” Costanza. Scopriamo insieme chi è la sua nuova fidanzata, con la quale ha voltato pagina.

Il caso di Lulù Selassiè

Non solo nuoto, in quanto il nome di Manuel Bortuzzo è stato accostato a parecchie cose, dai libri alle fiction, fino ad arrivare al Grande Fratello. Ed è proprio in questo contesto che ha incontrato quella che in passato divenne la sua fidanzata, parliamo di Lulù Selassiè, con la quale ha vissuto periodi di alti e bassi.

Da poco è emersa una vicenda che ha lasciato tutti senza parole, portando Bortuzzo a denunciare per stalking la Selassiè. A marzo 2025 si terrà il rito abbreviato per chiarire questa spiacevole situazione. Come finirà questa storia è ancora presto per dirlo, non ci resta quindi che attendere la fine del processo per capire qualcosa in più.

La nuova fidanzata di Manuel

Chiudendo la parentesi, almeno per il momento, sull’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, oggi parliamo di Costanza, la nuova fiamma del campione di nuoto, grazie alla quale è riuscito a voltare pagina. Come possiamo vedere nello scatto rilasciato al settimanale Chi, l’ex gieffino ha ritrovato il sorriso con la sua nuova ragazza.

I due piccioncini sono volati alle Seychelles e con lei Manuel ha rivelato di aver ritrovato l’amore. Manuel e Costanza si sono conosciuti su TikTok e dopo aver parlato per un po’, è scoppiata la scintilla. Di lei il nuotatore ha rivelato: “È una persona che mi fa sentire libero…” e si vede benissimo da questo scatto delizioso, dove la semplicità tra i due regna sovrana. Che sia la volta buona per Manuel?