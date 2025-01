Netflix: 2 serie imperdibili da guardare subito | Segna queste date

Ecco quali sono le due serie imperdibili e tanto attese di Netflix che i fan non vedono l’ora di vedere. Segnatevi queste date.

Siete fan sfegatati di film e serie tv se a una serata in discoteca, preferite il vostro divano, il vostro telecomando e la vostra copertina preferita come quella di Linus, che vi farà stare caldi durante la visione dello spettacolo.

Non solo televisione in chiaro, ma da qualche anno a questa parte sono molto gettonate anche qui in Italia, le televisioni a pagamento, passiamo da Netflix, a Disney+, Prime Video e così via. Ognuna non solo riporta pellicole del piccolo e del grande schermo, come se fossero tanti Blockbuster, ma da qualche tempo a questa parte, si producono svariati titoli da soli.

In merito a Netflix, sappiate che ci sono due serie televisive imperdibili e tanto attese dai fan, che speriamo di farvi cosa gradita rivelandovi quando sarà trasmessa. Segnatevi tra l’altro le date per non perdervene neanche una puntata.

Una passione sempre più forte

È solito vedere nei film americani, i membri di una famiglia, parlottare sulla questione dei canali a pagamento, della pay per view e di tutto quello che concerne la trama del film. Più difficile un tempo, parlare della stessa cosa anche in Italia, in quanto in passato regnava sovrana solamente la Rai, seguita poi da Mediaset e dalle altre emittenti televisive che spesso bastavano a colmare la curiosità dei cittadini di fare zapping sfrenato con il telecomando.

Come per tutte le cose però, quando meno ve lo aspettate sopraggiungono anche nel “proprio orticello”. Ed è così che hanno fatto la loro entrata trionfale, canali a pagamenti quali: Netflix, Prime Video, Tim Visione, Disney+ e così via. Il bello di questi abbonamenti, in quanto ricordatevi che sono poche le piattaforme gratuite, come per esempio Pluto, che vi rilasceranno film e serie tv totalmente gratuite, è quello di poter guardare e riguardare quel determinato film, finché il titolo sarà presente nel loro database.

Due titoli da tenere in considerazione

Tornando a noi, sappiate che su Netflix, tra le varie nuove uscite, ci sono due serie che sono imperdibili e molto attese. Segnatevi le date sul calendario, in quanto non potrete perdervele, per questo vi conviene cancellare già gli appuntamenti di quel giorno.

Detto ciò, stiamo parlando ovviamente di American Primeval in uscita dal 9 gennaio e The Residence, disponibile dal 20 marzo. Sappiate inoltre che serie tv di Netflix quali Mercoledì, Stranger Things, You e così via, usciranno quest’anno, ma a data ancora da definirsi, quindi restate sintonizzati!