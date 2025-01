Quali auto guidano i vip? Da Francesco Totti a Fiorello: ti sorprenderanno parecchio

Voi lo sapete quali auto guidano i vip? Resterete stupiti da quei modelli da togliere il fiato. Facciamo una panoramica generale: da Totti a Fiorello.

Ci sono diversi tipi di vip: quelli più alla mano, quelli riservati e quelli (diciamocelo suvvia), un po’ più snob. A prescindere da quale sia il caso, ognuno di loro vanta una schiera di follower che li segue sempre e comunque, qualunque cosa loro facciano.

È impossibile non seguirli, in quanto molti vorrebbero le loro vite, altri li adorano per come lavorano e altri ancora si sentono parte della loro famiglia, seguendoli post dopo post e soprattutto difendendoli dai vari hater.

Eppure, possono lavorare in settori diversi, ma c’è una cosa che li accomuna un po’ tutti: il loro mezzo di trasporto. Voi lo sapete quali auto guidano i vip? Ecco quali sono i modelli scelti da Francesco Totti, Fiorello e così via.

Le auto scelte da alcune vip molto influenti

Chi l’ha detto che il brivido delle 4 ruote potenti e sportive lo avvertono soltanto i colleghi vip uomini? Anche le donne non fanno eccezione, in quanto molte signore e signorine dello spettacolo appoggiano il loro lato B sopra molteplici cavalli ruggenti.

Giusto per farvi qualche esempio, riportato da auto.everyeye.it, abbiamo la ormai signora Totti, cioè la grande Ilary Blasi che ha scelto per spostarsi da una città all’altra una Porsche Macan di colore nero, Federica Brignone, passa dagli scii ad una Audi RS6 e infine Elodie porta la sua musica in giro per l’Italia guidando una Porsche 911 Turbo S di colore Jet Black Metallic.

Da Francesco Totti a Fiorello: le auto dei vip più “graffianti”

Voi lo sapete quali auto guidano i vip? Ci sono modelli che vi lasceranno senza parole in quanto tutti quanti almeno una volta vorremmo provare quei sedili confortevoli che neanche quelli di un hotel a 5 stelle, darebbero lo stesso comfort. Nel paragrafo precedente abbiamo parlato di alcune vip e dei loro veicoli super luxury, adesso invece, vi elenchiamo qualche esempio al maschile, per farvi capire quanto le auto sportive, conquistano un po’ tutti.

Sempre secondo l’elenco redatto da auto.everyeye.it, abbiamo Francesco Totti e Fiorello che guidano la gettonatissima Lamborghini Urus di colore nero noctis, il velocissimo Zlatan Ibrahimovic e il magnate John Elkann con la loro Ferrari Purosangue, seguiti da Lapo con il suo SUV del Cavallino Rampante in colore Minecraft, Jannik Sinner con una ABT Legacy Edition di colore grigio opaco Daytona, Valentino Rossi che ama le due ruote tanto quanto le quattro ruote con la sua BMW M3 Touring in colorazione Portimao Blue, José Mourinho con una Ferrari 612 Scaglietti Sessanta e così via.