Il Casatiello di Antonino Cannavacciuolo é illegale da quanto é buono: costa due spicci | Ti arriva direttamente a casa

È proprio vero, potrete farvelo arrivare a casa a un prezzo decisamente conveniente. Se volete osare, provate il Casatiello di Antonino Cannavacciuolo è illegale da quanto è buono e resterete senza parole.

Antonino Cannavacciuolo non ha bisogno di presentazioni, in quanto è uno degli chef stellati più amati e più seguiti di sempre. Chef Antonino è un portento in cucina, in quanto le sue prelibatezze vengono a gustarle da tutto il mondo, soprattutto se possono godersi la vista mozzafiato di Villa Crespi.

Non solo chef, ma anche conduttore, in quanto in televisione con il suo completo sempre elegante ottiene lo stesso successo di quando si mostra con il suo camice bianco da lavoro, con il suo nome in rosso che spicca dalla zona del suo cuore.

Eh in effetti, Cannavacciuolo mette cuore in tutto quello che fa, per questo non stupisce che il suo Casatiello sia illegale da quanto è buono. Se volete acquistarlo, non solo lo pagherete due spicci, ma vi arriverà direttamente a casa.

Il Casatiello di chef Antonino

Prima di rivelarvi come acquistarlo e quanto pagarlo, volevamo rivelarvi che cos’è il famoso Casatiello di chef Antonino Cannavacciuolo che porta la tradizione napoletana in giro per il Paese, come se fosse stato preparato al momento per quanto è buono. Parliamo del famoso pane salato farcito che riprende tutta la delizia della tradizione napoletana, rivisitato dallo chef, in quanto viene preparato mediante la tecnica del vasocottura, in modo da conservare in maniera egregia ogni singolo ingrediente.

Infatti al suo interno sono presenti tutti gli ingredienti noti, come per esempio: salame, pancetta, caciocavallo e pecorino. Appena aprirete il vasetto, farete fatica nel non mangiarvelo tutto per quanto è buono e profumato, essendo stato preparato direttamente nel laboratorio artigianale del noto chef stellato.

Ve lo portano direttamente a casa

Il Casatiello di Antonino Cannavacciuolo è talmente buono da essere illegale, per quanto fa venire l’acquolina in bocca soltanto a vederlo in foto. La cosa bella di tutto questo è che potete ottenerlo direttamente a casa vostra, pagando veramente una cifra irrisoria se pensate al capolavoro che andrete a gustare.

Questo pane salato potrà essere vostro alla modica cifra di 15 euro, ordinabile sullo shop del noto chef stellato, il quale tra una puntata di MasterChef e l’altra riesce a tirare fuori dei capolavori (e non stiamo esagerando) culinari che vi arrivano direttamente al domicilio. Cosa state aspettando?