Alfonso Signorini la sua dimora é un sogno proibito: ha ben 16 stanze | Dove si trova e quanto vale la sua proprietà

Ecco dove si trova la casa di Alfonso Signorini, la sua dimora è da sogno, in quanto con quelle 16 stanze ha lasciato tutti i fan senza parole. Lo sapete quanto vale?

Alfonso Signorini è uno dei nomi più pronunciati degli ultimi tempi, in quanto non è solo il conduttore del Grande Fratello che ogni anno tiene incollati allo schermo un buon numero di telespettatori anche se negli ultimi anni lo share si è abbassato rispetto agli anni precedenti, ma attira l’attenzione dei suoi lettori con il suo settimanale Chi.

Ovviamente Alfonso non è soltanto lavoro, in quanto lo possiamo vedere spesso sui social immortalarsi durante periodi di svago che i fan seguono con piacere. Per non parlare dei momenti ironici con Tata Bina, come si fa a non amarli?

In merito alla vita privata del direttore, voi lo sapete quanto vale la sua dimora da sogno? Vi diciamo solo che ha ben 16 stanze, è un sogno proibito che tutti vorrebbero avere.

Cosa deciderà Alfonso Signorini

Probabilmente Alfonso Signorini tra la quiete della sua super casa, sta cercando di capire cosa fare durante la prossima puntata del Grande Fratello, dopo quello scontro verbale e fisico avvenuto da Helena Prestes nei confronti di Jessica Morlacchi. Le due gieffine dopo parecchi botta e risposte pungenti, terminati in scambi di insulti reciproci, è finita con Helena che ha cercato di gettare l’acqua bollente del bollitore verso l’ex cantante dei Gazosa, lanciando poi il bollitore stesso.

La Prestes è stata fermata dai suoi compagni d’avventura, i quali capiti le sue intenzioni, l’hanno fatta allontanare. Cosa sarebbe successo non è difficile da capire. Ad ogni modo, cosa succederà da adesso in poi? Signorini punirà tutte e due o per Helena la sua avventura è terminata qui?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

La casa di Alfonso

In attesa di scoprire cosa succederà al Grande Fratello, volevamo parlarvi della dimora da sogno di Alfonso Signorini, la quale, con quelle 16 stanze ha lasciato tutti senza parole. Lo sapete quanto vale? Ve lo sveliamo noi.

Come riportano da liberoquotidiano.it, Alfonso si gode la vita nella sua mega casa luxury a Pioltello, la quale è circondata anche da 35 metri di garage. Badate bene che se la sua abitazione nelle Dolomiti, come rivelano dal quotidiano, è composta da 7 stanze e due magazzini e dovrebbe valere meno di 2 milioni, immaginate voi quanto possa valere la sua abitazione nel milanese. Insomma, Signorini pare essersi creato proprio un piccolo impero, non credete?