Trapianto di Capelli: chi é il divo del calcio che ha rivoluzionato il suo look

Ecco chi è il divo del calcio che ha deciso di dare uno scossone al suo look sottoponendosi al trapianto di capelli. Non ci credereste mai, il suo nome è molto famoso.

Essere un personaggio dello spettacolo ha sicuramente dei benefici ma anche dei punti a sfavore, in quanto ogni personaggio è perennemente sotto il lanternino. Sappiamo benissimo quanto i fan possano essere teneri ma anche spietati in alcuni contesti.

Quei dettagli che magari nelle “persone normali” nessuno nota, nei vip sono la prima cosa che saltano all’occhio. Per questo motivo, la maggior parte tiene al proprio aspetto fisico a livello quasi maniacale, pur di evitare quelle critiche sicuramente crudeli per certi punti di vista.

In merito al discorso dell’apparenza perfetta, c’è un famoso divo del calcio che ha deciso di sottoporsi al trapianto di capelli, in modo da rivoluzionare il suo look. Non indovinereste mai il suo nome.

Il noto divo del calcio che tutti conoscono

Prima di svelarvi il nome del noto divo del calcio che si è sottoposto al trapianto di capelli, volevamo testare la vostra fedeltà calcistica, rivelandovi qualche indizio su di lui. Soltanto i veri amanti del pallone capiranno il suo nome ancora prima di leggerlo.

Iniziamo col dire che il noto personaggio è stato un grande calciatore che ha giocato in due squadre e nell’ultima è arrivato fino a quando ha deciso di appendere le scarpette al chiodo nel 2004, chiudendo la sua carriera con tredici stagioni, più di 400 partite giocate e ben tredici trofei vinti, tra cui 5 scudetti. In seguito, ha iniziato ad allenare diverse squadre fino ad arrivare al Napoli. Avete capito di chi parliamo?

La folta capigliatura del noto personaggio

Voi lo sapevate che il noto divo del calcio si è sottoposto ad un trapianto di capelli? Ecco chi è che ha rivoluzionato il suo look e non solo la sua esperienza lavorativa. Da calciatore ad allenatore, colui che mostra capelli lunghissimi è il grande Antonio Conte.

Come hanno rivelato a topicnews.it, fu lo stesso Conte a confermare di questa sua scelta, direttamente a, Le Iene dopo l’ironia di Frank Matano. D’altronde cosa ci sarebbe di male? Se in questa maniera Antonio si sente più a suo agio, tanto di cappello a lui e alla sua voglia di cambiare per essere di nuovo felice. Per questo motivo lo si vede spesso sui social, mentre in maniera disinvolta si mostra insieme a sua moglie e sua figlia, durante le loro gite familiari.