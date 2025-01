Dieta e Allenamento: solo a quest’ora bruci il doppio delle calorie e mangi quello che vuoi

Ecco qual è la combo perfetta tra dieta e allenamento: a quest’orario mangi quello che vuoi e bruci il doppio senza neanche accorgertene.

Le feste sono finite quindi in molti sono già tornati in palestra e a uno stile di alimentazione sano e bilanciato. È importante godersi le mega abbuffate con amici e parenti anche perché non possiamo vivere sempre con la bilancia in borsa.

Basta che poi però torniate a uno stile sano, senza proseguire mangiando dolciumi e avanzi vari per molti giorni, perché se no, il lavoro svolto con tanto impegno durante l’anno, vi farà vacillare dal vostro peso forma.

Ecco perché oggi vogliamo dirvi come unire dieta e allenamento nella maniera corretta. Se mangiate a quest’orario, brucerete il doppio senza neanche accorgervene.

L’importanza dello sport insieme alla dieta

Così come non può esistere solo la dieta, non dovrebbe essere messo al primo posto soltanto l’allenamento. Questi due metodi devono coesistere per fare in modo di poter beneficiare di risultati duraturi e sani. Un pasto giusto, composto da alimenti vari, accompagnato sempre da frutta, verdura e una buona idratazione è l’ideale per potersi rimettere in forma.

Così come un allenamento bilanciato e costante è l’ideale per perdere peso, sostituendo la massa grassa con quella muscolare. Scegliete lo sport adatto a voi in base anche alla vostra preferenza, non tutti amano chiudersi in palestra, così come non tutti adorano nuotare o andare a correre al parco. Questo deve essere un momento di svago per voi, anche perché è risaputo che praticare sport rilascia gli stessi ormoni di felicità che avvertiamo quando mangiamo il cioccolato o quando siamo innamorati.

L’orario perfetto per mangiare

Voi lo sapete qual è l’orario perfetto per allenarsi, mangiando quello che volete e bruciando il doppio? Una perfetta simbiosi tra dieta e allenamento è questa: è importante mangiare un pasto bilanciato prima di un allenamento, in modo da apportare all’organismo la giusta quantità di carboidrati, proteine e grassi sani, attendendo però determinate ore prima di iniziare a praticare sport.

Precisamente dovrete attendere due ore dopo la colazione e tre ore dopo gli altri pasti, soprattutto se più sostanziosi. Secondo il Journal of Strength and Conditioning Research, allenarsi a digiuno non sarebbe salutare e sarebbero svariate le controindicazioni presentate, nel seguire questa abitudine. È anche vero però che non tutti riescono ad allenarsi a stomaco pieno, così come altri non riescono a stomaco vuoto. Anche in questo caso, la pratica è altamente soggettiva.