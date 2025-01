Paura per il Castello delle Cerimonie: la demolizione é vicinissima | C’é solo una speranza

I fan de, Il Castello delle Cerimonie potrebbero dovergli dire addio per sempre, in quanto la location è a un passo dalla demolizione. C’è solo una soluzione.

Il Castello delle Cerimonie, in precedenza conosciuto come, Il Boss delle Cerimonie è il noto reality, in onda fin dal 2014 su Real Time, appoggiato alla location del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate.

I fan hanno amato in questi anni lo show, in quanto le cerimonie sfarzose, le location, il cibo e la musica napoletana, hanno incuriosito non soltanto i residenti ma anche gli italiani. Per questo motivo di stagioni ne sono state girate ben 13.

Adesso, dopo il provvedimento giudiziario i fan temono per la demolizione de, Il Castello delle Cerimonie, il quale potrebbe essere salvato soltanto per questo motivo. Ecco cosa sappiamo dagli ultimi aggiornamenti.

Abusi edilizio per Il Castello delle Cerimonie

Il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate di proprietà della famiglia Polese ha chiuso definitivamente, dopo la sentenza di abuso edilizio ai danni dei proprietari. Sono state molte le polemiche che sono emerse da questa vicenda, soprattutto quelle dei dipendenti che facevano parte dello staff della nota azienda alberghiera.

A prescindere da tutto, la famiglia Polese qualche settimana fa a Novella 2000 aveva dichiarato: “Se della trasmissione Il Castello delle Cerimonie ci saranno altre stagioni? Sicuramente ci saranno, ma non posso dire niente a riguardo…” e come possiamo leggere da FanPage, pare che potrebbe essere stata valutata l’ipotesi di spostare tutto in una diversa location, visto che il marchio e il brand da loro registrato è di proprietà della famiglia. In merito alla chiusura, la sindaca Ilaria Abagnale aveva dichiarato: “Stop a tutte le attività. Prosegue il complesso iter per l’acquisizione del bene a patrimonio comunale”.

Ad un passo dalla demolizione

Come possiamo leggere da tg24.sky.it, le sorti del Grand Hotel La Sonrisa, famoso per aver dato vita al noto programma di Real Tiem, Il Castello delle Cerimonie, potrebbe essere ad un passo dalla demolizione, la soluzione è una sola. Spieghiamoci meglio. In pratica, la nota e maestosa location è diventata di proprietà del comune di Sant’Antonio Abate dopo la sentenza e il primo passo da fare sarà quello di valutare la possibilità di urbanizzare quei 44.000 metri quadrati.

Se dopo tale valutazione, i costi per il recupero della location dovessero essere troppo alti o comunque il progetto dovesse essere irrealizzabile, l’unica soluzione sarebbe quella di demolirla, costruendo probabilmente altro, non si sa se inerente al progetto passato o un’attività completamente nuova. Non ci resta quindi che attendere la fine di questa vicenda burrascosa.