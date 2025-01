Chi è il marito di Mara Maionchi e perché è così famoso: la sua celebre canzone la conoscono tutti

Ecco chi è il marito di Mara Maionchi, lo conoscete tutti senza saperlo, in quanto la sua celebre canzone resterà per sempre immortale.

Mara Maionchi non ha bisogno di presentazioni, in quanto i suoi fan la conoscevano da giovane e la adorano ancora di più adesso, la cui vitalità e simpatia, vorrebbero farci arrivare tutti a 83 anni come lei.

La vediamo spesso e anche se in ruoli diversi, è impossibile cambiare canale se c’è lei. Come non nominarla in LOL: Chi ride è fuori, Che tempo che fa, Quelle brave ragazze e così via. Ovviamente oltre a questo, Mara è anche una grande produttrice discografica.

Lei e suo marito infatti hanno scoperto moltissimi cantanti che oggi sono diventati molto famosi, da Tiziano Ferro a Gianna Nannini, Umberto Tozzi e così via. Siccome insieme sono dei grandi, oggi vogliamo presentarvi la sua dolce metà e rivelarvi qual è la sua celebre canzone che conoscono tutti.

Le parole di Mara Maionchi su suo marito

Mara Maionchi e suo marito stanno insieme da quasi 50 anni, essendosi sposati nel 1976, diventando genitori di Giulia e Camilla, questi ultimi li ha resi anche nonni. Se Mara di anni ne ha 83, suo marito ne ha 75 e in passato, la differenza di età tra uomo e donna non era vista di buon occhio, come aveva rivelato lei stessa: “Oggi è tutto cambiato, ma nel 1976 i toy-boy non li avevano ancora inventati, neanche le Milf, e mi sentivo fuori posto, irregolare…”, fu sua mamma a darle coraggio e così i due convolarono a nozze, dopo 8 mesi dal loro primo bacio.

I due hanno vissuto alti e bassi come potrebbero vivere molte coppie, tra cui un tradimento da parte di lui, poi perdonato dalla Maionchi: “Ho scoperto che mio marito ha avuto una debolezza, ma quando hai dei figli e un progetto di vita insieme, si perdona e si supera. Cosa vuole che sia un corno? E un po’ è stata anche colpa mia, guardavo le bambine più di lui…”.

Chi è il marito di Mara

Nonostante tutti gli alti e bassi, Mara Maionchi e suo marito hanno superato tutto e adesso sono più innamorati che mai. Voi lo sapete chi è e qual è la sua canzone famosa e immortale? Il marito dell’arzilla Mara, altri non è che il produttore e paroliere, Alberto Salerno.

Di Alberto, oltre agli artisti che ha scoperto insieme alla moglie e alla casa produttrice che hanno fondato, è anche famoso per molte canzoni che ha scritto, come per esempio il capolavoro cantanto dai Nomadi, Io vagabondo. Ma i brani non finiscono qui, in quanto possiamo ancora citare: Terra Promessa di Eros Ramazzotti, Io nascerò di Loretta Goggi, Donne di Zucchero e molte altre ancora.