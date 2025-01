Gli Outfit di Beatrice Luzzi fanno impazzire tutti: chi é lo stilista e quanto costano

Voi lo sapete chi è lo stilista e quanto costano gli outfit di Beatrice Luzzi che stanno facendo impazzire la rete? I suoi follower vogliono sfoggiarli anche loro nelle occasioni speciali.

Beatrice Luzzi non ha bisogno di presentazioni, soprattutto dopo la scorsa edizione del Grande Fratello, quando il suo volto è entrato di diritto nel cuore del suo amato pubblico che la sostiene da allora. Il suo nome è tornato in auge come ai tempi di quando recitava in Vivere, Un posto al sole e similari.

La rossa ha un’affinità palese con il Grande Fratello, in quanto fa furore sia in veste di gieffina che di opinionista, ruolo che quest’anno sta ricoprendo con eleganza e la giusta dose di critica pungente e professionalità.

Oltre al suo modo di essere, il grande pubblico ama anche la sua eleganza e il suo raffinato gusto nella scelta dei vari outfit mostrati in diretta, per questo motivo oggi vogliamo svelarvi il nome dello stilista e il prezzo di quegli abiti che stanno facendo impazzire tutti.

Le parole di Beatrice Luzzi

Ovviamente non c’è soltanto l’abito in Beatrice Luzzi, in quanto è tutto il suo modo di essere che la rendono un’icona di moda da seguire. Come dicevamo, i suoi fan adorano tutto di lei e oltre alle varie scelte di moda, sta ottenendo anche molti consensi per come ha gestito la situazione insieme ad Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, nell’ultima puntata vista. Diciamo che le ultime dinamiche della Casa hanno diviso l’opinione pubblica, in quanto il confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi sta facendo ancora discutere.

Molti non sono rimasti soddisfatti dei provvedimenti presi, altri sono furiosi per l’uscita anticipata della Morlacchi, altri ancora sostengono la Prestes. Insomma, senza dare ragione a nessuno, una considerazione però è d’obbligo. Un esame di coscienza dovrebbero farselo un po’ tutti in merito a questa storia, non credete?

Gli outfit del Grande Fratello

Gli outfit sfoggiati da Beatrice Luzzi al Grande Fratello stanno facendo impazzire i follower, in quanto, tutti vogliono quegli abiti e tutti vogliono vestire come la loro beniamina. Ecco chi è lo stilista che ha vestito l’ex gieffina e quanto costano questi capolavori di haute couture.

Prendiamo in considerazione l’ultimo abito sfoggiato dalla Luzzi durante l’ultima puntata andata in onda del reality. Quell’abito verde petrolio, “tutto tempestato da pietre preziose”, come direbbe Paolo Bonolis, che mette perfettamente in risalto la sua perfetta silouette è stato realizzato da Adamas Cerimonia. Sulla loro pagina Instagram troverete tutti i dettagli per contattare direttamente la casa di moda e ricevere tutte le indicazioni sul prezzo, le taglie e così via, sia dell’abito che avete visto in apertura, sia per quello indossato da Beatrice una settimana fa, come mostrano i caroselli.