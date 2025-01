Ricordi Francesco Aquila? Il vincitore di MasterChef oggi ha un successo stratosferico: ecco cosa fa

Chi si ricorda di Francesco Aquila, il vincitore di MasterChef? Oggi ha un successo stratosferico, ecco che cosa sta facendo.

MasterChef è uno di quei programmi tv molto amati per svariati motivi, non soltanto per la bellezza di vedere aspiranti chef, realizzare tanti manicaretti o comunque migliorare la tecnica, piatto dopo piatto, sotto l’occhio vigile dei famosi giudici, ma anche perché restituisce molto al pubblico.

Ci dà la possibilità di conoscere persone nuove che vivono in quello che possiamo definire “il mondo reale”, perché un conto è conoscere la vita dei vip, un’altra è quella di vedere nuove promesse che con determinazione cercano di conquistare le loro stelle e tirare fuori dal cassetto il loro sogno.

A tal proposito Francesco Aquila, vincitore di MasterChef c’è l’ha fatta ampiamente. Ecco che cosa fa oggi, resterete stupefatti dall’enorme successo che ha guadagnato dopo aver indossato quel fortunato grembiule.

La vittoria di Francesco Aquila

Francesco Aquila è uno dei cuochi italiani più famosi e seguiti di sempre. Il mondo dell’alberghiero ce l’ha sempre avuto nel sangue, per via del lavoro dei suoi amati genitori e così, seguendo il suo motto: “Crederci sempre e non arrendersi mai”, è riuscito a trovare il coraggio di iscriversi alla decima edizione di MasterChef. Tra uno “Zio Bricco” e l’altro, ha ammagliato i giudici e il pubblico, nessuno è rimasto stupito dalla sua vittoria, in quanto ha dimostrato fin da subito le sue abilità.

Con la sua tenacia, la sua precisione e la sua voglia da fare, mischiato a quel suo modo di essere unico nel suo genere, Francesco ha conquistato tutti sia in televisione, che in cucina che sui social. Di esperienze ne ha fatte tante dopo aver vinto il cooking talent e tirando un po’ le somme di tutto quello che ha aggiunto al suo vasto curriculum, il cuoco ha rilasciato un mantra di vita a FanPage: “La determinazione e la ricerca continua delle cose che non sapevo. La domanda è sempre la stessa: perché? Bisogna sempre porsi delle domande…”. In effetti tutti i più grandi non si sentono mai arrivati, come gli stessi giudici del talent Sky, come ha rivelato lui stesso: “Loro non si sentono mai arrivati, è questa la chiave vincente, continuano a migliorarsi, costruirsi…”.

Cosa fa oggi Francesco

Voi ve lo ricordate Francesco Aquila, il vincitore della decima edizione di MasterChef? Dopo la sua vittoria, il cuoco non si è più fermato e ha continuato a lavorare su più fronti, passando dalla cucina (la sua collaborazione con Giorgio Armani la dice lunga), all’insegnamento, alla televisione, arrivando perfino a scrivere un libro di ricette molto acquistato.

A prescindere da tutto, Aquila continua a stupire i suoi follower sui social con quelle ricette innovative ma che comunque si appoggiano sempre alla nostra tradizione. Ed è per questo che oggi vogliamo presentarvi la sua maionese all’acqua, un mix di sapori che mescolano il passato con il presente. Cosa ne pensate?