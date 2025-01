Ricordi Niccolò di MasterChef? Era il dottore in cucina più simpatico della classe: ora ha cambiato mestiere

Vi ricordate di Niccolò di MasterChef? Era uno degli aspiranti chef/dottore più simpatici della cucina, adesso però ha cambiato mestiere.

MasterChef ha la capacità di tirare fuori il meglio da molte persone, i quali forse grazie alle pacche di incoraggiamento di Antonino Cannavacciuolo e a quelle espressioni ormai iconiche di Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, riescono a capire meglio cosa fare “da grandi”.

Grazie al talent cooking di Sky, i concorrenti sono riusciti a capire se la cucina è quello che vogliono fare realmente nella vita o se sono altre le cose che cercano da questa professione. C’è chi per esempio non sogna altro che accumulare una Stella Michelin dopo l’altra come chef Antonino e chi invece ha altri progetti con quel camice.

Lo sa bene Niccolò Califano l’aspirante chef/dottore di MasterChef, il quale con la sua simpatia in cucina ha conquistato tutti. Ecco che cosa fa oggi il giovane.

Niccolò Califano e Eleonora Riso

Niccolò Califano, ha amato partecipare alla tredicesima edizione di MasterChef, come ha rivelato lui stesso in una profonda intervista rilasciata al Corriere della Sera. Qui il medico e aspirante chef del talent cooking più amato di sempre ha fatto capire che nonostante la sua giovane età, ha le idee ben chiare su cosa vuole fare e cosa no. Prima di rivelarvi i suoi obiettivi lavorativi, volevamo rispondere a molti che ancora sperano di vederlo insieme all’ex collega di avventure e vincitrice dell’edizione scorsa, Eleonora Riso, con la quale ha avuto una romantica liaison.

Ecco come stanno le cose tra loro due: “se pensa che stiamo insieme, non è così. Siamo come acqua e olio, noi: li puoi mischiare fin che vuoi, ma alla fine si separano sempre. Siamo troppo diversi…”, a quanto pare quindi, con buona pace dei fan, tra i due pare esserci soltanto una sincera amicizia.

I progetti lavorativi di Niccolò di MasterChef

Niccolò Califano, ex aspirante chef e dottore che partecipò alla tredicesima edizione di MasterChef, ha mantenuto la sua simpatia che lo contraddistingueva, ma i suoi progetti lavorativi sono diversi da quelli per cui si è fatto conoscere. Come ha rivelato al Corriere della Sera: “Sono medico a tutti gli effetti ed esercito la professione in una casa di riposo per anziani a Ravenna…Cucino in show cooking o eventi a cui vengo chiamato…e nel frattempo creo contenuti per i social, scrivo, faccio comunicazione…”.

Insomma il simpatico Niccolò è inarrestabile, ha molta carne al fuoco in questo momento, semplicemente ha deciso di “cucinarla” in modo diverso dagli altri aspiranti chef, visto che: “Non sono fatto per la gavetta, io, e al ristorante serve. Né amo la routine. Io devo creare sempre qualche cosa di diverso…”. Il grembiule quindi lo indosserà nel suo spettacolo, scritto con Matteo Cavezzali: “Mangiare tutto!”. Che dire, gli facciamo tanti auguri per i suoi molteplici progetti di vita!