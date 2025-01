Netflix, le prossime uscite imminenti fanno gola a tutti: 5 chicche in arrivo tra pochi giorni

Ecco quali sono le 5 nuove uscite di Netflix che fanno gola a tutti gli abbonati. Sono in molti che non vedono l’ora di vederle.

Netflix è uno dei colossi dello streaming legale più in auge degli ultimi anni, in quanto il numero degli abbonati è in costante aumento, nonostante il divieto della condivisione degli account e quegli aumenti di prezzo che fanno storcere il naso a molti.

Diciamo che con l’account con la pubblicità molti hanno deciso di restare ugualmente, nonostante la polemica dei mesi scorsi. È palese intuire come il successo di queste piattaforme e il numero di abbonati sempre più in aumento, stia portando ad un aumento di prezzi considerevole per cavalcare l’onda del momento.

Per tutti coloro che hanno deciso di restare con la famosa “N rossa” più famosa di sempre, ecco quali sono 5 chicche in arrivo tra pochi giorni che fanno gola agli iscritti di Netflix.

Gli aumenti di prezzo di Netflix

I contenuti che Netflix propone sono molteplici, motivo per cui, con un database così ricco, composto anche da prodotti in esclusiva, come per esempio Bridgerton, i prezzi della piattaforma siano in costante aumento. Non si sa ovviamente fino a quando gli abbonati tollereranno questa maggiorazione, per ora pare che la modifica dei tre piani abbia destato malumore, ma comunque molti continuano a strisciare la carta.

Parliamo del piano Standard con pubblicità che è passato da 5,49€ a 6,99€ al mese, lo Standard senza pubblicità che è passato da 12,99€ a 13,99€ mensili e infine l’abbonamento Premium che passa da 17,99€ a 19,99€ al mese. Sapevate di questi aumenti? Cosa ne pensate?

5 uscite molto attese

A prescindere dagli aumenti di prezzo, Netflix è una tra le piattaforme di streaming legale, più amate di sempre, motivo per cui non stupisce che i fan non vedano l’ora di vedere le inedite e imminenti uscite. Oggi ve ne elenchiamo 5 che stanno facendo contare i giorni al popolo del web.

Oggi vi elencheremo 2 film e 3 serie tv previste per questo gennaio 2025:

Back in Action: film molto atteso, soprattutto per il ritorno alle scene di Cameron Diaz;

Due emisferi: film drammatico e molto struggente;

XO, Kitty: in arrivo la seconda e tanto attesa stagione;

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse: dopo il successo della prima, in arrivo la seconda stagione;

La ragazza di neve: anche per questa serie tv, in arrivo la seconda stagione.

Questi titoli sono solo alcune delle novità in arrivo su Netflix a gennaio, preparatevi anche a quelle dei prossimi mesi, in quanto si prospetta un anno molto esilarante: preparate il pop-corn.