Gemma Galgani: il suo Prima e Dopo é spettacolare | Oggi ha 75 anni ma l’abbiamo conosciuta così

Gemma Galgani oggi ha 75 anni ed è in super forma, eppure dopo aver messo a confronto la foto del prima e del dopo, il cambiamento è spettacolare.

Gemma Galgani è una delle dame più longeve della storia di Uomini e Donne, per quanto riguarda il Trono Over. Lei insieme a Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti sono le colonne portanti dello show, in quanto è difficile immaginare il dating senza di loro.

La dama piemontese è conosciuta da tutti ormai e il pubblico le è molto affezionato, soprattutto per il suo coraggio e la sua determinazione a cercare la sua anima gemella. Diciamo che negli anni non ha avuto fortuna, eppure Gemma prosegue per la sua strada.

Per chi non se la ricordasse agli esordi, ecco la foto del prima e del dopo che ha lasciato i fan senza parole. 75 anni e non sentirli, oggi la Galgani è ancora più bella di quando è approdata ad uno degli show di punta di Mediaset.

Gemma Galgani e il risvolto inaspettato

Gemma Galgani non ha cambiato soltanto aspetto nel corso degli anni, ma purtroppo anche spasimante, in quanto lei ce la mette tutta per trovare l’anima gemella, ma per un motivo o per l’altro, alla fine quel tanto atteso happy ending non è ancora arrivato. Dopo la fine del corteggiamento con Fabio Cannone, la bella dama piemontese è pronta a sentire nuovamente le farfalle nello stomaco con nuovi cavalieri.

Da come possiamo leggere da ilsussidiario.net, a dare speranza a Gemma ci sarebbero Antonio e Renato, due nuovi cavalieri che vorrebbero conoscerla in maniera più approfondita. Per entrambi la Galgani ha rilasciato parole di affetto che fanno ben sperare. Nonostante le critiche di Tina, non si sa ancora cosa deciderà la dama, se conoscerli entrambi e poi decidere o se ha già le idee chiare su uno dei due cavalieri. Sarà la volta buona per la dama?

Gemma: il prima e il dopo

Gemma Galgani ha 75 anni ed è sempre una donna molto bella, motivo per cui a Uomini e Donne continua a fare furore tra i pretendenti, anche se poi purtroppo sappiamo tutti come siano finiti, almeno fino a oggi, i suoi incontri. Ad ogni modo, la foto del prima e dopo, come mostrano dal profilo Instagram di, ilgossipitalia, rivelano quanto negli anni la bella dama piemontese sia cambiata notevolmente.

In quanti di voi se la ricordavano così durante il suo esordio? Sicuramente oggi è molto diversa, ma in quanti di voi la trovano sempre molto affascinante?