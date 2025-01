Sinner, nuovo testimonial De Cecco: quanto guadagna con il nuovo spot

Voi lo sapete quanto guadagna Jannik Sinner con il nuovo spot in veste di testimoniale De Cecco? Resterete senza parole.

Jannik Sinner non ha bisogno di presentazioni, in quanto il suo nome è uno tra quelli maggiormente sentiti e pronunciati degli ultimi anni. L’altoatesino è stato proclamato come il migliore al mondo per quanto riguarda il tennis nel 2024.

Le sue prestazioni e la sua bravura sono cose ben note e oltre alla magia che lo sportivo regala ai suoi fan quando prende in mano una racchetta, Jannik è famoso anche durante le sue apparizioni in tv, durante le interviste e gli spot ai quali prende parte.

In merito proprio a questo ultimo aspetto, voi lo sapete quanto guadagna Sinner grazie al nuovo spot della De Cecco, per il quale è stato assunto come testimoniale? Preparatevi a restare senza parole.

Quanto guadagna Jannik Sinner in campo

Prima di rivelarvi la cifra del compenso con la De Cecco, sono anche altre le cifre che possiamo rilasciare, in merito allo stipendio di Jannik Sinner quando fa quello che sa fare meglio, cioè giocare a tennis. Pare, da come riportano da calcioefinanza.it, che le entrate del tennista si dovrebbero aggirare a qualcosa come 36,3 milioni di euro nel circuito ATP, per non parlare di quei 5,7 milioni di euro, vinti in Arabia.

Ovviamente nessuno ha la certezza che queste cifre possano essere vere o presunte, sta di fatto che i fan non fanno fatica a crederci, anche perché i professionisti dello sport hanno delle entrate molto soddisfacenti, basta vedere gli stipendi dei calciatori per restare senza parole e forse con un pizzico d’invidia. D’altronde essere pagati per poter lavorare nello sport che più si ama, non ha veramente prezzo, non credete?

Sinner e lo spot della De Cecco

Oltre ai guadagni di Jannik Sinner sul campo e tra i vari sponsor, c’è chi si è chiesto a quanto potesse aggirarsi il suo cachet, in merito allo spot della De Cecco, in veste di testimoniale. Noi ovviamente non sappiamo di preciso la cifra che De Cecco ha voluto investire per il volto del campione di tennis ma di sicuro gli introiti dagli sponsor sono una parte importante del patrimonio attuale di Sinner, infatti si stima che le sue collaborazioni con Fastweb, De Cecco ed Enervit, secondo le stime di Gazzetta dello Sport, si potrebbero aggirare ai 43 milioni di euro all’anno.

Come possiamo leggere anche su calcioefinanza.it, le cifre che potrebbe guadagnare Sinner hanno parecchi zeri alla fine, non sappiamo quali siano quelle reali, ma comunque non stupisce che Jannik sia stato uno degli sportivi più pagati del 2024.