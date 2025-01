Loretta Goggi: quanti anni ha e come sta oggi l’icona di Maledetta Primavera

Quanti anni ha e come sta oggi l’iconica Loretta Goggi, cantante dell’epico brano, Maledetta Primavera.

Loretta Goggi non ha bisogno di presentazioni, in quanto è una delle cantanti italiane più amate di sempre. La sua fama e il suo percorso lavorativo l’hanno resa la leggenda che è oggi, un esempio di vita, di eleganza e di stile che fa sempre furore ovunque vada.

Eppure, nonostante la sua popolarità è giusto sottolineare la sua poliedricità in quanto non è soltanto una cantante ma è anche un’attrice, imitatrice, conduttrice radiofonica e televisiva, doppiatrice e scrittrice italiana.

Per questo in molti sono interessati a ricevere qualche aggiornamento su di lei: ecco come sta oggi e quanti anni ha, “la mamma” di Maledetta Primavera.

Il dolore di Loretta Goggi

Come dicevamo, Loretta Goggi ha un curriculum talmente ampio e di successo che è difficile trovare un’artista a 360° come lei oggi giorno. Se da un lato della sua vita quindi ha vissuto moltissime soddisfazioni, dal lato sentimentale, purtroppo, non ha vissuto lo stesso idillio. O meglio, l’ha vissuto fino al 2011, anno in cui il suo adorato marito, Gianni Brezza è venuto a mancare.

In quel momento la Goggi è sprofondata in un forte dolore che l’ha portata a vivere: “momenti difficili, come la depressione e il “blocco della tiroide”…Anziché dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare. Stavo morendo! Mi ha salvata un’endocrinologa facendomi gli esami giusti e rieducandomi a mangiare”, come hanno riportato a wemusic.it.

Come sta oggi e quanti anni ha Loretta

Fortunatamente Carlo Conti, l’ha aiutata a rinascere, offrendole il ruolo di giudice a Tale e Quale Show 13 anni fa, aiutandola a riprendersi. Per questo molti fan sono curiosi di sapere come sta oggi e quanti anni ha la mitica Loretta Goggi. Dunque, con i suoi 74 anni, la cantante di Maledetta Primavera, ha deciso di lasciare lo show della Rai, per ritirarsi a vita privata, godendosi il suo pronipotino e facendo progetti per se stessa.

Non si sa se e quando tornerà in televisione, per ora la nota cantante, si rilassa nella sua casa nel cuore di Roma, con la sua famiglia e perché no, guardando in televisione il suo amico Carlo Conti prima a Sanremo e poi magari alla prossima edizione di Tale e Quale Show, dando qualche consiglio a chi prenderà il suo posto, che sia di nuovo Alessia Marcuzzi o qualcun’altro.