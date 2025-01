Isola dei Famosi 2025: spunta un volto stra famoso di Amici | Chi parte per l’Honduras

Veramente all’Isola dei Famosi 2025 approderà un volto molto famoso di Amici? Ecco chi parte per Honduras, resterete senza parole.

Nonostante le varie polemiche e dubbi che hanno ruotato attorno alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, pare proprio che Pier Silvio Berlusconi abbia pensato di inserire nel palinsesto del 2025 il noto reality.

I telespettatori dopo aver appreso questa informazione hanno fatti salti di gioia, visto che adorano vedere i naufraghi che cercano di sopravvivere alle difficoltà trovate ad Honduras. Da quel momento i nomi hanno iniziato a scorrere a raffica.

Ecco chi è il volto nome di Amici che è stato accostato al cast del noto reality Mediaset per questa edizione 2025. Partirà veramente per Honduras?

I conduttori dell’Isola dei Famosi 2025

Se scrivete “Isola dei Famosi 2025” su Google, in questo momento vi appariranno moltissimi articoli in meriti, nei quali si leggono diversi nomi. Ancora non ci sono certezze in nulla, ma per il momento, si parla di varie conduttrici che potrebbero prendere parte allo show.

Si è tornato a parlare di Ilary Blasi, la cui collaborazione con Netflix attualmente potrebbe rallentare lavori attuali, per arrivare a Elenoire Casalegno, Federica Panicucci, Diletta Leotta e altre ancora. Ricordiamoci che nel noto reality non c’è solo la conduttrice, ma anche gli opinionisti e l’inviato, motivo per cui, potremmo realmente vedere o rivedere questi famosi vip alla conduzione.

Il cast del reality Mediaset

Veramente un noto volto di Amici, potrebbe approdare ad Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2025? Come riportano da Il Messaggero e msn.com, Giulia Stabile potrebbe prendere parte al cast ufficiale del nuovo reality.

Oltre a lei, si vocifera anche che ci potrebbero essere anche: Maddalena Corvaglia, Anita Olivieri, Massimiliano Varrese, Ginevra Lamborghini, Lucas Peracchi e altri ancora. Ovviamente sono ancora tutti rumors, quindi prendete queste indiscrezioni “con le pinze”, in quanto non si sa ancora chi e quando approderanno ad Honduras. C’è da dire che se questi e gli altri nomi fossero confermati, il pubblico da casa ne vedrebbe sicuramente delle belle, anche perché alcuni di loro li abbiamo conosciuti al Grande Fratello e il loro carattere è stato molto particolare. Infine, pare che potrebbe essere enfatizzato il rapporto genitori figli, invitando anche Franco e Francesco Oppini, oltre a Natasha Stefanenko e la sua Sasha, ecc. Non ci resta quindi che attendere comunicazioni più dettagliate per capire se la Stabile e gli altri, recuperano terreno verso la nomina o se dovranno dire addio ancora prima di aver iniziato?