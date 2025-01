Gerry Scotti, una carriera magnifica: quello che tocca diventa oro | A quanto ammonta il suo patrimonio

Voi lo sapete a quanto ammonta il patrimonio di Gerry Scotti? Preparatevi ad una cifra esilarante, d’altronde tutto quel che tocca diventa oro.

Gerry Scotti non ha bisogno di presentazioni, in quanto tutti lo conoscono e a tutti quanti almeno una volta, uno dei conduttori più amati di Mediaset, è riuscito a strappare una bella risata. Nella vita ci vuole ottimismo sempre, a prescindere da quello che si vive tutti i giorni.

E chi resta sintonizzato con zio Gerry lo sa bene, sempre sorridente e simpatico, mai volgare, sempre professionale e galantuomo come pochi rimasti, Virginio, insieme a Paolo Bonolis e Maria De Filippi, sono i “Tre Moschettieri” di casa Mediaset.

Per questo in molti si sono chiesti a quanto possa ammontare il patrimonio di Scotti, data la sua carriera magnifica intrapresa in tutti questi anni.

Gerry Scotti e la notizia shock

Sicuramente alla cifra che vi riveleremo a breve, si dovrà aggiungere il cachet che Gerry Scotti guadagnerà per questa straordinaria concessione. Come riportato da Dagospia, pare che zio Gerry prenderà parte, insieme a Carlo Conti, ad una puntata dell’imminente nuova edizione del Festival di Sanremo 2025:

“Il patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset sbarca a Sanremo 2025 è Gerry Scotti il volto di canale 5 che sarà il co-conduttore della prima serata in onda martedì 11 febbraio”, si legge nell’articolo. Questa notizia ha entusiasmato il grande pubblico il quale si chiede se Carlo riuscirà a portare sul palco dell’Ariston anche Maria De Filippi e Paolo Bonolis, sarebbe sicuramente uno spettacolo vederli tutti e quattro insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

Il patrimonio di Zio Gerry

Gerry Scotti vanta una carriera magnifica, motivo per cui in molti si sono chiesti a quanto possa ammontare il suo patrimonio. Tutto quello che tocca diventa oro, per questo è palese intuire che il suo compenso, sia abbastanza sostanzioso, anche perché di programmi ne conduce parecchi su Canale 5, per non parlare di tutto il resto.

Come riportano da Donna Glamour e da msn.com, lo stipendio di Zio Gerry dovrebbe aggirarsi a circa 10 milioni di euro, anche se certezze in merito ovviamente non ce ne sono. Ad ogni modo, a prescindere da quale sia la cifra, è tutta meritata, in quanto il noto conduttore è una sorta di Re Mida per Mediaset. Ogni programma da lui condotto è sempre un grande successo, così come con il revival de, La Ruota della Fortuna. Soltanto lo zio più amato d’Italia, poteva prendere l’eredita lasciata dal grande Mike Bongiorno, non credete?