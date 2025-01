Mauro Corona: l’ultimo scatto é da brividi | Era in Val Vajont

L’avete visto l’ultimo scatto da brividi di Mauro Corona? Vi diciamo solo che si trovava in Val Vajont.

Mauro Corona non ha bisogno di presentazioni, in quanto sono molteplici gli episodi che l’hanno reso celebre in tutta Italia. Sicuramente la sua collaborazione con Bianca Berlinguer, prima in Rai e adesso in Mediaset, sono soltanto la punta dell’iceberg.

Corona, da non confondere con Fabrizio, non è soltanto un personaggio televisivo, ma è anche un grande scrittore, alpinista e scultore. Non tutti sanno che lo scrittore ha dato vita a circa una quarantina di libri, alcuni dei quali diventati dei veri e propri best seller.

Tra i quali, ha raccontato la sua esperienza avvenuta ai tempi di quella terribile ondata del Vajont, dalla quale riuscì a sopravvivere. Per questo non stupisce l’ultimo scatto postato, in quanto si trovava proprio in quella zona.

L’ultimo lavoro di Mauro Corona

Non è soltanto dell’ultimo scatto di Mauro Corona che dobbiamo parlare, ma anche del suo ultimo libro, Lunario Sentimentale, grazie al quale, senza rinnegare il presente, fa vivere al lettore le sue esperienze passate che come sempre sono tutto un programma, in quanto è fondamentale non dimenticare mai nulla del suo trascorso. Anche perché il passato insegna, non dimentichiamocelo mai.

Come pubblicizza anche sulla sua pagina Instagram, Mauro ha pubblicizzato il suo ultimo romanzo, insieme a quello di sua figlia Marianna, Le Vèinte – Le streghe del vento, entrambi disponibili in libreria. D’altronde come si dice: tale padre, tale figlia.

Lo scatto di Mauro in Val Vajont

Avete visto l’ultimo scatto postato sui social da Mauro Corona? Si trovava in Val Vajont e come sempre, il noto alpinista, è spericolato ma nello stesso tempo professionale e prudente, come si mostra mentre si arrampica sulla parete ghiacciata, con le giuste imbracature. D’altronde come fa capire lo stesso Corona, la montagna è molto bella, ma anche molto pericolosa se non viene presa sul serio e con tutte le precauzioni del caso.

Ad ogni modo Mauro riesce ad affrontare tutto con la solita tenacia che lo contraddistingue, che sia in libreria, sulla montagna, in televisione vicino alla “sua” Bianchina, anche se lì le gaffe non mancano e soprattutto in famiglia. Non tutti ne sono a conoscenza, ma il personaggio televisivo è sposato con Francesca, dalla quale ebbe tre figli: Marianna (citata nel paragrafo precedente), Matteo e Melissa. Detto ciò, cosa ne pensate di quello scatto da vertigine?