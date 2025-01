Paolo Bonolis: arriva il divorzio ufficiale e non é quello con Sonia Bruganelli | Come sta il conduttore

Nuovo divorzio per Paolo Bonolis e attenzione, non stiamo parlando di quello con Sonia Bruganelli. E allora con chi?

Il matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è stato lungo e intenso e i fan sono rimasti senza parole quando hanno saputo del loro divorzio. Purtroppo, per quanto possiamo augurare a tutti l’happy ending, questo non avviene così spesso come si vorrebbe.

Che siano vip o “coppie normali”, l’amore può finire per tutti. I due, per amore dei loro figli e per il rapporto professionale che li lega da decenni, hanno deciso di mantenere un rapporto civile, nonostante quegli altarini raccontati da Selvaggia Lucarelli.

Tralasciando la loro vita privata che quella lo sappiamo, è soltanto affare loro, in questi giorni si parla nuovamente dell’ex coppia e di un divorzio che ha investito Bonolis. Non stiamo parlando di quello con la Bruganelli e allora con chi?

Le parole di Paolo Bonolis sul suo divorzio

Paolo Bonolis è tornato nuovamente sull’emittente ammiraglia di Mediaset con la nuova edizione di Avanti un altro, insieme al suo socio, Luca Laurenti, con il quale speriamo non “divorzi” mai, essendo una delle coppie di amici più spassose di sempre. Se come sempre nel lavoro fa faville, non possiamo purtroppo dire lo stesso della sua vita sentimentale.

In merito al divorzio da Sonia Bruganelli, il conduttore aveva dichiarato al canale podcast, Passa dal BSMT: “La realtà la gestisci per quello che è: ti godi ciò che è stato e accetti ciò che è diventato. Funziona così. Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiarda…”.

Ecco da chi si è separato Paolo

Un nuovo divorzio ha investito Paolo Bonolis e non stiamo parlando di quello con Sonia Bruganelli, ma allora di chi? I fan sono rimasti senza parole dopo quel post sulla pagina social del noto conduttore Mediaset, il quale ha dichiarato: “Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la “Arcobaleno Tre”. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano”.

Con queste parole Paolo, ha annunciato la separazione da Lucio Presta, la quale arriva come un fulmine a ciel sereno, dopo quella con Amadeus. Di parole in questi giorni ne stiamo leggendo molte e alla fine soltanto i diretti interessati sanno il motivo di questa decisione. È un po’ come ha scritto un fan di Paolo in risposta a questo annuncio: “Solo tu amico mio sai il perché di quella decisione, sei un grandissimo professionista, una perla rara della tv italiana. Ti sosteniamo e ti vogliamo bene grande Pa”. Voi cosa ne pensate?