L’annuncio di Alba Parietti: “Devo solo riflettere e respirare” | Cosa sta accadendo alla conduttrice

Le parole rilasciate da Alba Parietti hanno lasciato tutti senza fiato, cosa starà accadendo alla nota conduttrice?

Alba Parietti non ha bisogno di presentazioni, in quanto è una vera forza della natura. La resilienza scorre forte in lei, in quanto ha affrontato da sempre i vari periodi di alti e bassi che si sono messi sul suo cammino, con grinta, passione e ottimismo.

Il tempo scorre inesorabile, eppure Alba sembra sempre una ragazzina, bellissima, super in forma e sempre molto professionale. L’abbiamo vista nei suoi ultimi lavori e il pubblico l’ha adorata come sempre.

Eppure, dopo quelle sue ultime parole, sono molti i follower che si sono preoccupati. Cosa starà accadendo nella vita di Alba?

L’incidente di Alba Parietti

Prima di rivelarvi qual è il post che sta suscitando preoccupazione nel cuore dei suoi fan, c’è anche un altro aneddoto che ha messo la povera Alba Parietti sotto i riflettori. Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per lei, essendo stata investita sulle piste da scii da quei due bambini che come ha rivelato lei stessa: “stavano giocando a fare lo slalom tra le gambe delle persone…”.

Quella bravata ha avuto delle conseguenze devastanti per la conduttrice visto che: “ha riportato un trauma al ginocchio e una micro frattura al piatto tibiale”, come rivelano da ilfattoquotidiano.it. La conduttrice ne avrà per un po’ e anche se con il tutore e le stampelle, la sua voglia di lavorare e di vivere non si è di certo fermata, in quanto sta affrontando tutto a testa alta.

Le parole di Alba

Come dicevamo, per Alba Parietti il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi, non soltanto per quel terribile incidente sulle piste, ma anche per quel suo sfogo personale che ha fatto preoccupare i suoi fan. Che cos’è successo alla nota conduttrice?

Alba ha voluto far sapere ai fan quello che provava a cuor leggero, con un post lungo e intenso, dichiarando: “Sono in un momento dove devo solo riflettere respirare , meditare e capire cosa voglio davvero…”. Questa fase potrebbe riferirsi a molteplici aspetti della vita della conduttrice, ma è sicuramente l’ultima frase che ha fatto intuire quanto Alba in questo momento stia soffrendo: “Dedico queste parole a mio cugino Roberto Gabey , pilastro della mia famiglia materna che se ne è andato tra l’abbraccio di sua moglie e dei suoi adorati figli”. Cosa sarà successo?