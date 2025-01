Barbara d’Urso Senza trucco: il selfie completamente al naturale fa girare la testa a tutti | É ancora più bella

Barbara d’Urso e quel selfie al naturale senza trucco che ha lasciato tutti i fan senza parole, in quanto è sempre molto bella, con o senza make-up.

Non ha bisogno di presentazioni la bella Barbara d’Urso, in quanto vanta alle sue spalle, un curriculum molto lungo e corposo. In televisione ha fatto faville, non soltanto in veste di conduttrice, ma anche di attrice.

Sicuramente la nuova generazione la ricorda maggiormente per i pomeriggi passati con lei con il suo ex programma, Pomeriggio 5, sull’emittente ammiraglia di Mediaset. Sappiamo poi tutti com’è finita quella storia, ma nonostante tutto, sono in molti che ne sentono la mancanza.

Fortunatamente per i suoi amati follower, la conduttrice che mette “il cuore ovunque”, è sempre molto attiva sui social. Infatti, con quel selfie completamente al naturale, ha fatto strage di like, in quanto, con o senza trucco, è sempre bellissima.

Che fine ha fatto Barbara d’Urso

Dopo quell’addio travagliato con Mediaset, Barbara d’Urso ha avuto bisogno di metabolizzare quella grande novità “scoppiata” nella sua vita all’improvviso, così è partita per Londra, sparendo per un po’ dai radar. Adesso Barbarella è tornata più forte di prima e al suo arco può scagliare molte frecce. Per il momento pare che il ritorno in televisione sia ancora escluso, l’abbiamo vista infatti soltanto da Zia Mara a Domenica In e a Ballando con le stelle da Milly Carlucci, in veste di ballerina per una sera.

Oltre a questo, Carmelita per il momento si sta concentrando sul suo nuovo canale di TikTok, sulla sua azienda di eventi e infine sul suo ritorno a teatro, in veste di attrice. Insomma la d’Urso è molto impegnata, per questo motivo non stupisce che alla domanda posta da Striscia la Notizia, se abbia visto o meno Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, la risposta della conduttrice sia stata: “La tv non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara al naturale

Avete visto il selfie al naturale di Barbara d’Urso che ha postato sui social? È sempre bellissima, con o senza trucco. Barbarella come dicevamo, è molto impegnata a livello lavorativo, ma anche a livello familiare, visto che si sta godendo i suoi figli e le sue due stupende nipotine.

Come mostra in quello scatto però, si capisce che nonna Barbara ha ottenuto quel titolo tanto amato ma che in realtà sembra ancora una ragazzina, non credete?