Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno una dimora da rivista: dove si trova la loro villa con piscina

Voi lo sapete dove si trova la dimora da sogno di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi? Vi anticipiamo che è una villa con piscina che tutti sognano.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una di quelle coppie che i romantici invidiano, è raro trovare due persone che dopo decenni di vita insieme ancora si amano e si s(o)upportano come la prima volta. Sono ancora esplosivi e insieme fanno faville sia nella vita privata che in quella lavorativa.

Li abbiamo visti al Grande Fratello ballare ancora con quell’intensità che ci fa esclamare: “Vogliamo quello che hanno preso loro”, in quanto vorremmo metterci tutti la firma per arrivare alla loro età nelle stesse loro condizioni.

È inutile stare qui a elencarvi tutto il curriculum dei loro successi perché potremmo parlarne per ore, per questo però non stupisce il fatto che i due dopo tanto lavoro e fatica si siano potuti permettere quella villa da sogno con piscina. Ecco dove si trova la loro dimora da favola.

Le parole di Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi è uno dei ballerini e coreografi più rinomati del suo settore, così come sua moglie Carme Russo: tutti sanno chi sono e tutti sarebbero onorati a prendere lezioni di ballo da loro. I gieffini di questa edizione del Grande Fratello hanno avuto questo privilegio. Sappiamo tutti come sia andato per Enzo Paolo e non siamo sorpresi perché lui è sempre stato un uomo che ha vissuto per la “sua” dolce metà e per la loro figlioletta Maria.

Ed è proprio in merito alla sua vita e alla sua famiglia che il coreografo ha rilasciato delle dolci parole in una recente intervista a Diva e Donna dove si è confessato a cuor leggero. I fan si sono commossi per quella dichiarazione in merito a sua figlia: “Ho 75 anni e vorrei vederla grande. Mi sento in colpa perché saremmo dovuti diventare genitori prima, ma non ci siamo riusciti…”.

La casa di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

Augurando a entrambi una vita lunga e felice, in modo da godersi il più possibile la loro piccola Maria, siamo sicuri che anche grazie alla loro dimora da sogno i due ballerini si godono il meritato relax dopo una vita fatta di duro lavoro e sacrificio. Voi lo sapete dov’è situata la stupenda villa con piscina dei due coniugi?

Come rivelano da designmag.it, la loro abitazione è situata a Formello ed è molto accogliente e familiare, arredata con ottimo gusto. Ogni dettaglio è stato studiato con cura, come per esempio le pareti in pietra e il soffitto in legno del salotto, così come la piastrellatura rossa della cucina, dove Enzo Paolo e Carmen si divertono a realizzare deliziosi manicaretti come mostrano sempre sui social, fino ad arrivare al dipinto in bianco e nero di Diego Armando Maradona. Infatti Maria non poteva non essere tifosa del Napoli, come ha rivelato con orgoglio papà Enzo Paolo.