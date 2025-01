Berlino 2, il ritorno dello spin-off con nuovi personaggi e una rapina ancora più audace: Netflix ci fa sognare

Lo spin-off de ‘La casa di carta’ si prepara a stupire con una nuova stagione ricca di colpi di scena e volti inediti.

Netflix ha dato il via alle riprese della seconda stagione di “Berlino”, l’acclamato spin-off de “La casa di carta” che ha riportato in scena uno dei personaggi più affascinanti e controversi della serie madre, il carismatico Berlino, interpretato da Pedro Alonso. Dopo il successo della prima stagione, che ha conquistato milioni di spettatori e si è imposta tra le serie più viste non in lingua inglese, questa nuova avventura promette di alzare ulteriormente il livello, con una trama avvincente e un cast arricchito da interessanti novità.

La serie ruota ancora una volta attorno ad Andrés de Fonollosa, meglio conosciuto come Berlino, un personaggio che incarna l’eleganza e la spietatezza, ma che mostra anche un lato umano e complesso. Nella nuova stagione, Berlino sarà impegnato in un’altra impresa criminale, accompagnato dalla sua fidata banda. Tra i membri di ritorno ci sono Keila, l’ingegnera elettronica interpretata da Michelle Jenner; Damian, il professore filantropo di Tristán Ulloa; Cameron, la giovane ribelle di Begoña Vargas; Roi, lo scudiero fedele di Julio Peña Fernández; e Bruce, l’uomo d’azione interpretato da Joel Sánchez.

Questa volta, la storia si sposterà in Spagna, precisamente a Siviglia, dove Berlino e la sua squadra pianificheranno una nuova e intricata rapina. L’ambientazione sarà fondamentale per dare un tocco fresco alla narrazione, offrendo al pubblico una prospettiva diversa rispetto alla Francia della prima stagione. Siviglia, con il suo fascino storico e le sue atmosfere intense, promette di essere un teatro perfetto per le nuove avventure del gruppo.

Oltre ai volti già noti, il pubblico farà la conoscenza di nuovi personaggi che arricchiranno ulteriormente la trama. Tra le new entry spiccano Candela, una donna audace e imprevedibile interpretata da Inma Cuesta, e il Duca di Malaga, un personaggio eccentrico e affascinante a cui dà vita José Luis García-Pérez. Marta Nieto, invece, porterà sullo schermo la misteriosa Duchessa di Malaga, Genoveva Dante, un personaggio che si preannuncia intrigante e fondamentale per lo sviluppo della storia.

Berlino torna con una nuova rapina

Gli otto episodi della seconda stagione sono stati affidati a una squadra di registi di talento, tra cui Albert Pintó, David Barrocal e Jose Manuel Cravioto, già noti per lavori come “Sky Rojo” e “Nowhere”. Le riprese si svolgeranno in diverse località spagnole, tra cui Madrid, Siviglia e San Sebastián, sfruttando al massimo la bellezza dei paesaggi locali per arricchire l’estetica della serie.

La nuova rapina promette di essere ancora più ambiziosa della precedente, con un piano che metterà a dura prova le capacità strategiche di Berlino e la lealtà della sua banda. La tensione sarà palpabile, con colpi di scena che terranno gli spettatori incollati allo schermo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Un successo inarrestabile

La prima stagione di “Berlino” ha conquistato il pubblico grazie alla sua combinazione di azione, dramma e momenti di profonda introspezione. La seconda stagione punta a replicare e superare questo successo, grazie a una scrittura coinvolgente firmata dai creatori originali di “La casa di carta”, Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, affiancati da un team di sceneggiatori esperti.

Con una data di uscita ancora da confermare, l’attesa cresce tra i fan, che non vedono l’ora di scoprire se Berlino riuscirà a portare a termine il suo nuovo piano geniale. Una cosa è certa: questa stagione non deluderà le aspettative e promette di essere un viaggio indimenticabile nel mondo del crimine, del lusso e delle emozioni forti. Prepariamoci dunque a un’altra rapina mozzafiato, in cui niente è come sembra e ogni dettaglio può fare la differenza. Berlino e la sua banda torneranno a incantarci, con la promessa di scrivere un nuovo capitolo nella storia delle serie di culto.