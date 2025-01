Instagram, altro che filtri: Lorella Cuccarini si mostra al naturale e fa boom di like

Lorella Cuccarini non ha paura di mostrarsi senza filtri di Instagram e infatti la prof di Amici fa boom di like per quegli scatti al naturale.

La conosciamo tutti la cara Lorella Cuccarini, la cui grinta, bellezza e joie de vivre, sono un insegnamento per tutti noi. Chi non vorrebbe arrivare a 59 anni come lei? Non importa che gli anni passano lei è ancora e lo resterà per sempre la “più amata dagli italiani”.

La Cuccarini è un portento poichè, canta, balla, recita (attualmente la possiamo trovare a teatro) e insegna anche, essendo lei una delle prof di Amici più amate e più seguite di sempre, visto che tratta “i suoi ragazzi” come se fossero tutti figli suoi.

Nonostante tutto questo, Lorella ha anche tempo di seguire i suoi amati follower sui social, postando quegli scatti che insegnano tanto su di lei. Infatti, la prof non ha paura di mostrarsi senza filtri sui social, per questo non stupisce che quegli scatti al naturale le abbiano fatto fare boom di like.

Le soddisfazioni personali si vedono anche da queste cose

Lorella Cuccarini come dicevamo, ha una vita molto piena, non solo a livello lavorativo, visto che si barcamena tra lo studio di Amici, il palco teatrale dove sta portando in scena, Aggiungi un posto a tavola, ma anche a livello familiare.

Sposata dal 1991 con Silvio Capitta e mamma di 4 figli: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio, la conduttrice è molto presente e molto legata a tutti loro, come possiamo vedere spesso dagli scatti postati sul suo profilo social. In merito al rapporto di amore e stima reciproca che la lega a suo marito, come ha rivelato qualche tempo fa a Verissimo, anche loro hanno avuto alti e bassi nel corso della loro vita matrimoniale, ma come direbbe anche Vasco: “Loro sono ancora qua” e come ha aggiunto Lorella: “più forti di prima”.

Lorella e gli scatti al naturale

La vita di Lorella Cuccarini è stata e continua a essere molto intensa, ha ottenuto tutto con il duro lavoro e la fatica ed è questo che vuole insegnare ai suoi allievi ad Amici e sicuramente anche ai suoi figli, senza impegno, costanza, e determinazione, non si fa nulla.

La prof è talmente tanto sicura di sé che non si spaventa minimamente a mostrarsi sui social senza filtri con quegli scatti totalmente al naturale e come volevasi dimostrare, nonostante sappiamo benissimo quanto gli haters si scatenino in rete, la Cuccarini ha fatto boom di like. D’altronde basta guardarla per capirne il motivo, non credete?