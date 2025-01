Maria Teresa Ruta di nuovo al GF: quanti anni ha e chi è suo marito Roberto

Maria Teresa Ruta è tornata nuovamente al Grande Fratello, per questo vogliamo conoscerla meglio. Scopriamo quanti anni ha e chi è suo marito Roberto.

È una conduttrice, giornalista e scrittrice, Maria Teresa Ruta, la cui carriera lavorativa inizia parecchi decenni fa. Ha svolto diverse mansioni sul piccolo schermo, passando dall’intrattenimento, allo sport e ai reality, diventando una delle icone del piccolo schermo più conosciute di sempre.

Di recente abbiamo sentito nuovamente il suo nome, quando ha deciso di oltrepassare nuovamente la porta rossa del Grande Fratello, per una nuova avventura. Ricordiamo infatti che la Ruta partecipò già all’edizione del 2020, dove conquistò tutti per la sua autoironia e per la sua vivacità.

Per questo motivo, soprattutto per la nuova generazione, vogliamo conoscerla un po’ meglio. Ecco quanti anni ha e chi è suo marito Roberto.

Maria Teresa Ruta e la sua sfera sentimentale

Maria Teresa Ruta ha vissuto dei momenti di alti e bassi sia a livello lavorativo che in quello sentimentale. Se per il primo ha avuto comunque molte soddisfazioni, per il secondo, ha vissuto sicuramente dei momenti non facili. Soprattutto dopo il divorzio dal padre dei suoi figli, Guenda e Gian Amedeo, parliamo di Amedeo Goria.

I due hanno vissuto una intensa storia d’amore, dopo che si sono conosciuti sul luogo di lavoro, ma purtroppo il loro matrimonio finì per via dei tradimenti da parte di lui, come rivelò Maria Teresa: “faceva il cascamorto con le altre persino davanti a me…”, parlando poi di quell’agendina nera dove: “C’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio…”.

Il rientro di Maria Teresa al Grande Fratello

Maria Teresa Ruta è rientrata al Grande Fratello, sorprendendo tutti, non solo i gieffini, ma anche il grande pubblico, il quale la ricorda con molto affetto dalla sua esperienza passata nella Casa, qualche anno addietro. Per questo motivo oggi vogliamo conoscerla meglio, ecco quanti anni ha e chi è suo marito Roberto.

Ebbene, la gieffina di anni ne ha 60 e come si può vedere, nessuno glieli darebbe mai. Il suo entusiasmo è travolgente e dopo l’addio a Amedeo Goria, ha conosciuto la sua anima gemella, parliamo di Roberto Zappulla, produttore discografico e televisivo, il cui colpo di fulmine è scattato nel 2006. I due si sono sposati per ben 11 volte, praticamente in ogni luogo che hanno visitato. Si sarebbero dovuti sposare anche in Italia, ma la data è stata spostata per via dei problemi vissuti dalla figlia di lei e per il suo attuale ingresso al GF. Come ha rivelato Maria Teresa: “Quest’anno il nostro tradizionale appuntamento per il rinnovo delle promesse d’amore in giro per il mondo dovrà attendere…”, rivelando che il marito non l’avrebbe presa benissimo.