Elisa Isoardi sceglie il suo miglior ristorante a Modena: dove si trova e quanto si spende

Elisa Isoardi ha scelto quello che per lei è il miglior ristorante a Modena. Ecco dove si trova e quanto si spende.

Elisa Isoardi è uno dei volti noti della Rai e anche se per diverso tempo ha subito uno stop e non ha più trovato lavoro, da quando è rientrata, per il grande pubblico, è come se non avesse mai smesso.

Simpatica, bella e professionale, Elisa si è fatta riconoscere per programmi chiave quali, La prova del cuoco, Unomattina e Linea Verde. Oltre al suo lavoro, i follower la seguono molto anche sui social, dove la conduttrice li intrattiene con la sua solita ironia che la contraddistingue. Per non parlare degli scatti insieme al suo migliore amico Zenit, la mascotte dei fan della Isoardi.

Di lei seguono anche i consigli culinari, come in questo caso che l’ex Miss Cinema ha rivelato qual è per lei il migliore ristorante a Modena, ecco dove si trova e quanto si spende.

Le parole di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi è una donna forte e indipendente che ha sempre saputo come sarebbe dovuta essere la sua vita, come ha rivelato lei stessa: “Il sogno più grande è davvero vedermi realizzata nella mia professione. Ho scelto di andare via di casa a 16 anni, facendo molti sacrifici, di non sposarmi e non avere figli per arrivare al mio traguardo…”.

A oggi quindi si professa single, dopo la sua storia d’amore con Matteo Salvini durata quattro anni, pare che non abbia più avuto nessuno al suo fianco, anche perché come ha confessato Elisa: “Dopo che vivi un amore grande e completo è difficile accontentarsi. Certi sentimenti totalizzanti non sono semplici da replicare…”.

Il consiglio di Elisa sul ristorante di Modena

Elisa Isoardi ha le idee ben chiare un po’ su tutto, dal suo lavoro, alla sua vita privata, fino ai ristorante e piatti che ama mangiare e che consiglia pubblicamente mettendoci “la faccia”. In questo frangente ha rivelato sui social uno dei suoi ristoranti preferiti che si trova a Modena, dove consiglia di provare il loro bollito, enfatizzandone la cucina tradizionale.

Il ristorante in questione è “Da Danilo” e il suo ristorante si trova in Via Coltellini 31. Come possiamo leggere sul suo sito, da lui è possibile mangiare i piatti tipici della cucina emiliana. Guardando i prezzi del menù, il piatto che ha preso la Isoardi dovrebbe essere il “Bollito misto (carrello) e salse” il cui prezzo medio è di 20 euro. Da provare sicuramente, non credete?