Giorgio Locatelli, l’annuncio é ufficiale: é il primo cuoco italiano al mondo a farlo

Quell’annuncio ufficiale in merito a Giorgio Locatelli sta facendo chiacchierare molto la rete, ebbene è il primo cuoco italiano al mondo a farlo.

Con il suo “come on” ha rivoluzionato il mondo della televisione, in quanto è la spinta che ci serviva per andare avanti, un po’ come le “pacche d’incoraggiamento” di Antonino Cannavacciuolo o le frasi motivazionali di Bruno Barbieri.

Tutti e tre formano i “Tre Moschettieri” e ovviamente noi in questo articolo parliamo proprio di lui, Giorgio Locatelli, lo chef stellato che con il suo savoir faire britannico e la sua compostezza ha ammaliato il grande pubblico fin dal suo primo esordio a MasterChef.

Visto il suo successo sia in cucina che in televisione, non stupisce questo annuncio ufficiale: è il primo cuoco italiano al mondo a farlo. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il triste addio di Giorgio Locatelli

Giorgio Locatelli sta vivendo un periodo di grande soddisfazione lavorativa davanti alle telecamere, in quanto i fan adorano vederlo a MasterChef insieme a Barbieri e Cannavacciuolo. Nonostante questo momento di grande popolarità televisiva, dopo 23 anni di onorato servizio ha dovuto chiudere Locanda Locatelli a Londra.

Con queste parole ha comunicato ai fan questa triste notizia: “Con la tristezza nel cuore, e per ragioni che non dipendono da noi, annunciamo la chiusura definitiva del locale”. Prima ancora di rattristarsi però, Giorgio ha inoltre rivelato: “Ma quando una porta si chiude, un’altra si apre”. Cosa avrà voluto dire?

Il trionfo dello chef stellato

Dopo tanti rumors, l’annuncio ufficiale è arrivato, Giorgio Locatelli sarà il primo cuoco italiano al mondo a farlo. Come vi dicevamo, per problemi logistici, senza entrare troppo nel dettaglio dei problemi relativi alla proprietà dell’Hotel Hyatt Regency London – The Churchill, il noto giudice di MasterChef, dopo 23 anni ha chiuso la sua amata Locanda Locatelli, che gestiva insieme alla moglie Plaxy Cornelia Exton.

Come si vociferava già da tempo però e finalmente confermato dallo stesso Locatelli: “Abbiamo un grosso progetto che comincerà a maggio alla National Gallery a Trafalgar Square, la prima volta che la National Gallery decide di avere un ristorante italiano…”. Inoltre ha rivelato di aver saputo di aver vinto il bando pubblico, nel momento in cui annunciava la chiusura della sua proprietà londinese. Infine, in merito al suo progetto al National Gallery ha rivelato: “lavoreremo sempre con gli stessi ingredienti e vogliamo essere proprio una grande pubblicità per il Made in Italy…”. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa gli riserverà il noto chef.