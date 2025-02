A Will Smith girano i frullatori, commento velenoso ha scatenato la polemica: pronto a un nuovo schiaffo

Un commento sarcastico su Jaden Smith ha fatto esplodere il web, alimentando le voci su una possibile nuova “controversia” con Will Smith.

Il famoso schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar 2022 è entrato nella storia, ma ora sembra che la scena possa ripetersi. Secondo i fan più accaniti, la persona che rischia di essere il prossimo obiettivo di una furiosa reazione dell’attore è un altro comico: Ricky Gervais.

La causa di questa nuova ondata di speculazioni? Una battuta decisamente tagliente di Gervais nei confronti di Jaden Smith, il figlio di Will Smith, durante la cerimonia dei Grammy Awards 2025.

Il 3 febbraio, Jaden Smith ha sfilato sul red carpet dei Grammy con un look piuttosto eccentrico. Un elegante abito nero firmato Louis Vuitton non ha fatto tanto scalpore quanto il copricapo che aveva scelto: un insolito cappello ispirato al folklore sui vampiri, simbolo di “eternità, sensualità e resilienza”.

Tuttavia, il pubblico non ha reagito proprio come si aspettava Jaden, e il web si è riempito di commenti ironici e risate. Tra i più taglienti, quello di Ricky Gervais, che ha scritto sotto una foto dell’outfit: “Forse è calvo come sua madre.”

La battuta che accende il web

La battuta di Gervais, come era prevedibile, ha scatenato una valanga di reazioni online. In molti hanno colto l’opportunità per scherzare sull’incidente degli Oscar 2022, dove Will Smith aveva dato uno schiaffo a Chris Rock per una battuta che riguardava sua moglie. Alcuni fan di Will Smith hanno preso la palla al balzo e si sono scagliati contro Gervais, suggerendo che il comico potrebbe essere il prossimo bersaglio della sua furia.

Un utente ha commentato direttamente sotto il post di Gervais: “Stai per ricevere uno schiaffo da Will Smith!” La risposta del comico è stata altrettanto spavalda: “Non vedo l’ora!” Insomma, Gervais sembra essere pronto ad accogliere la reazione con un sorriso, ma resta da vedere come reagirà davvero Smith se la situazione dovesse evolvere.

Gervais e Will Smith: il confronto che infiamma il web

Se c’è una cosa che non si può negare, è che Ricky Gervais e Will Smith sono due personaggi che non hanno paura di far parlare di sé. Mentre l’attore di Men in Black ha fatto parlare di sé con un gesto clamoroso agli Oscar, Gervais è celebre per il suo spirito tagliente e per le sue battute spesso al limite. La loro “collisione” online sembra essere una naturale evoluzione delle loro personalità, sempre pronte a provocare e a sfidarsi. Tuttavia, è difficile prevedere cosa accadrà realmente in futuro. La risposta divertita di Gervais non nasconde la consapevolezza che i suoi commenti potrebbero scatenare reazioni imprevedibili. E se davvero Will Smith decidesse di reagire con la stessa intensità di quella notte agli Oscar?

Non resta che aspettare e vedere se il web continuerà a parlare di questa potenziale “resa dei conti” tra due dei comici e attori più discussi del panorama mondiale. Il 2025 si preannuncia quindi ricco di sorprese, e sicuramente questa sfida tra due giganti dell’intrattenimento potrebbe diventare uno degli episodi più chiacchierati dell’anno.