Gianni Sperti: come sono i rapporti oggi con l’ex moglie Paola Barale e chi è il suo nuovo amore

Ecco cosa sappiamo su Gianni Sperti in merito al suo rapporto con l’ex moglie Paola Barale e al suo nuovo amore.

Gianni Sperti non ha bisogno di presentazioni in quanto il suo nome echeggia da decenni tra gli studios di Uomini e Donne, in quanto lui è uno degli opinionisti del noto talent di Maria De Filippi. Insieme a Tina Cipollari, sono due delle colonne portanti dello show.

Negli anni abbiamo imparato a conoscere meglio Gianni nel suo ruolo di volto dello spettacolo anche se a livello privato sappiamo pochissimo essendo lui molto riservato. Le informazioni che emergono sono quelle che rilascia lui stesso.

Per questo oggi vogliamo parlarvi di Gianni e del suo rapporto con l’ex moglie Paola Barale e chi è il suo nuovo amore. Ecco che cosa ha rivelato l’ex ballerino.

Le rivelazioni di Gianni Sperti

Gianni Sperti come dicevamo, è molto espansivo nella sua vita lavorativa mentre è molto riservato in quella privata. Raramente rilascia informazioni su di lui, per questo i fan sono rimasti piacevolmente colpiti dalle rivelazioni inedite che ha rilasciato a Verissimo da Silvia Toffanin qualche giorno fa. Qui ha parlato di diversi aneddoti tra cui il periodo buio che ha passato dopo il divorzio con Paola Barale: “Dopo la separazione, non riuscivo più a dormire, non stavo bene. Quindi, andavo a ballare, in discoteca, ho conosciuto le “notti brave”…”.

Finché ha deciso di cambiare la sua vita: “chiamai un personal trainer, un dietologo e mi rimisi in forma, persi addirittura 16 chili ed, eccomi qui…”. Rivelando inoltre: “Io curo il corpo e vado dallo psicanalista, mens sana in corpore sano e lo sento, mi curo…”, riferendo di farsi scivolare totalmente le critiche che molti attribuiscono a quei “ritocchini per migliorare” che ha fatto, come ha rivelato lui stesso.

Il nuovo amore di Gianni e il rapporto con l’ex Paola Barale

Sempre durante la sua intervista da Silvia Toffanin a Verissimo, Gianni Sperti ha parlato del suo nuovo amore e del rapporto con la sua ex, Paola Barale. In merito a quest’ultima ha dichiarato: “La separazione da Paola Barale è stata difficilissima…l’errore che ho fatto nel matrimonio e, dopo anche nella seconda relazione che ho avuto, è che mi sono annullato e questo non va bene…” ma nonostante tutto: “Lei è stata la donna che abbia mai amato di più nella vita”.

Inoltre, in merito al suo nuovo amore, Gianni ha rilasciato poche parole: “L’amore? Allora, il mio psicanalista dice che ho l’ansia perché sto riassaporando la fase iniziale dell’innamoramento. Vedremo come andrà”, segno che vuole mantenere il massimo riserbo.