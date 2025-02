Tina Cipollari: quanti anni ha e chi é il suo nuovo fidanzato

Voi lo sapete quanti anni ha e chi è il nuovo fidanzato di Tina Cipollari? Ve lo sveliamo noi in questo articolo.

Tina Cipollari è uno dei volti noti di Mediaset più seguiti e chiacchierati di sempre. Fin da quando è approdata in televisione si è fatta subito riconoscere, con quell’aria da Diva e quel look sempre unico che l’hanno resa iconica.

Viene considerata una delle colonne portanti dello show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, per la quale è diventata opinionista e attualmente anche tronista (di nuovo). Lei, insieme a Gianni Sperti fanno furore e con Maria tengono alto l’interesse del pubblico.

I fan adorano vederla in televisione, ma essendo lei molto riservata non sanno molti dettagli in merito alla sua vita privata, per questo oggi vogliamo svelarvi quanti anni ha e chi è il suo nuovo fidanzato.

Le parole di Tina Cipollari

Tina Cipollari è molto seguita per il suo ruolo di opinionista di Uomini e Donne ed è proprio in merito alle sue parole che i riflettori sono puntati su di lei. La faida tra Tina e Gemma Galgani è cosa risaputa per questo non stupisce più di tanto che le due abbiano avuto l’ennesima discussione per una scelta che la dama torinese sta portando avanti in merito a un suo corteggiatore. Lo sappiamo benissimo, la povera Gemma non è mai stata molto fortunata in amore, chissà quindi se con Salvo le cose saranno diverse?

Eppure Tina non pare essere convinta di questa scelta, per questo le ha chiosato: “Perché prendi in giro le persone?”, riferendosi al fatto di non essere convinta della decisione di Gemma, dopo che alla domanda di Gianni: “Non ti è mai capitato che un uomo che non ti attraeva fisicamente, diventasse poi interessante per te?”, lei ha risposto di non aver mai vissuto nulla di simile.

Quanti anni ha Tina e chi è il suo nuovo fidanzato

Ebbene, Tina Cipollari, classe 1965, di anni ne ha 59 e dopo tanti anni di vita da single, la nota opinionista ha deciso di avere doppio ruolo a Uomini e Donne, chiedendo a Maria De Filippi, di tornare a essere anche tronista. Attualmente quindi è single e non ha nessun fidanzato, ma è proprio grazie al trono che spera di incontrare nuovamente la sua anima gemella.

Ovviamente il trono di Tina è tutto tranne che monotono, anche perché lei ha le idee chiare su come deve essere il suo spasimante futuro e una prima caratteristica è quella della ricchezza. A tal proposito i suoi corteggiatori fanno a gara per stupirla, sperando di colpirla con quei gesti plateali, come la passeggiata in Ferrari. Chissà se Tina presto o tardi farà la famosa scelta?