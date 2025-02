Massimo Ranieri: qual è il suo vero nome e quani anni ha il celebre cantante

Voi lo sapete quanti anni ha e qual è il vero nome di Massimo Ranieri? Troverete tutti i dettagli qui sotto.

Massimo Ranieri non ha bisogno di presentazioni, in quanto è uno dei pilastri della canzone italiana ma anche del cinema e della televisione. Un personaggio di grande talento, uno tra i più longevi ed eclettici, riempie le platee ogni volta che si esibisce.

L’abbiamo visto alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano, Tra le mani un cuore, scritta da Tiziano Ferro e Nek e come sempre se c’è lui lo spettacolo è assicurato. Soprattutto perché lui è vecchia scuola e quella si sa, non sbaglia mai. Infatti come ha rivelato: “Oggi i ragazzi scrivono musica con il computer, ma così imparano a programmare, non a suonare e le due cose sono molto diverse…”.

Massimo è un grande artista sempre con i riflettori puntati, eppure è una persona estremamente riservata, per quello oggi vogliamo svelarvi quanti anni ha e qual è il suo vero nome.

Il mistero dell’occhio rosso

Prima di proseguire, volevamo parlare di uno dei misteri che ha accompagnato il festival in questi giorni, cioè l’occhio rosso di Massimo Ranieri, il quale gli è costato anche parecchi meme. Ovviamente lui sarebbe salito sul palco anche ingessato e infatti la sua esibizione è stata perfetta come sempre.

In merito a questo però, da Adnkronos Salute hanno voluto chiedere spiegazioni a Stefano Barabino, responsabile del Centro di superficie oculare e occhio secco presso l’ospedale Sacco, università Statale di Milano: “È una banale emorragia sottocongiuntivale: passa da sola, senza terapia, dopo una settimana…”, rassicurando tutti i suoi grandi fan.

Massimo Ranieri: anni e nome vero

Massimo Ranieri come dicevamo, è sempre stato un uomo molto riservato e della sua vita privata si è sempre saputo il minimo indispensabile. Il fatto sicuramente più eclatante è stata la presentazione pubblica di sua figlia, Cristiana, riconosciuta dal cantante soltanto nel 1997, per tutta una serie di motivi che hanno portato però Massimo nel presente a sentirsi pentito di quell’azione, come ha rivelato durante il programma Rai, Tutte donne tranne me, del 2007 dove ha presentato all’Italia la sua erede.

A ogni modo, a parte questo, voi lo sapete quanti anni ha e qual è il vero nome di Ranieri? Ebbene, nato come Giovanni Calone, l’attore ha precisamente 73 anni, essendo nato il 3 maggio 1951. A prescindere dal nome, Massimo è un portento. Siamo curiosi di sapere, vi è piaciuta la sua esibizione all’Ariston?