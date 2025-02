Goonies 2: il sequel del cult anni ’80 cambia sceneggiatore e fa un passo avanti

Il ritorno della leggendaria banda di amici sembra sempre più vicino, ma il cambio di sceneggiatore apre nuove prospettive per il film.

Dopo anni di voci e speculazioni, lo sviluppo di Goonies 2 sembra finalmente prendere una forma concreta. Tuttavia, proprio quando il ritorno dello sceneggiatore originale, Chris Columbus, sembrava confermato, arriva una svolta inattesa: la produzione ha scelto un nuovo autore per scrivere la sceneggiatura. Questo cambiamento segna un punto cruciale per il progetto, che da decenni attende di vedere la luce.

L’idea di un sequel del cult anni ’80 ha sempre diviso i fan: c’è chi teme che un nuovo capitolo possa rovinare la magia del primo film e chi, invece, non vede l’ora di scoprire dove potrebbero essere oggi i protagonisti della storia originale. Con l’annuncio di un nuovo sceneggiatore, le speculazioni su trama e cast sono più vive che mai.

Potsy Ponciroli è stato ufficialmente incaricato di scrivere la sceneggiatura di Goonies 2, prendendo il posto di Columbus. Nonostante il cambio, il creatore della storia originale rimane coinvolto nel progetto in veste di produttore, al fianco di Steven Spielberg e di altri nomi storici legati al film. La notizia è stata accolta con sorpresa, ma potrebbe rappresentare una scelta strategica per dare nuova linfa al progetto.

Un sequel più vicino alla realtà?

Il coinvolgimento di Ponciroli, noto per il suo lavoro su Old Henry, potrebbe indicare un approccio più maturo e moderno alla storia. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora top secret, il nuovo sceneggiatore potrebbe basarsi sul trattamento iniziale scritto da Columbus, garantendo un collegamento con la visione originale.

La scelta di un nuovo autore potrebbe anche significare una volontà di rinnovare il tono del film, magari aggiornando il linguaggio e le dinamiche per un pubblico contemporaneo. Questo potrebbe essere fondamentale per conquistare sia i nostalgici del primo film che le nuove generazioni.

Chi sarà il regista di Goonies 2?

Un elemento ancora incerto è la regia. Al momento, nessun nome è stato confermato per dirigere il film, e questo lascia aperte molte possibilità. Se Ponciroli dovesse dimostrare di avere una visione forte per il progetto, non è escluso che possa ottenere anche la direzione del film, come già accaduto per Old Henry. Con Spielberg e Columbus come produttori, è probabile che la scelta del regista venga fatta con estrema attenzione. Il compito sarà quello di bilanciare l’eredità del film originale con un’estetica fresca e innovativa, capace di portare i Goonies in una nuova era senza tradire lo spirito dell’avventura originale.

Dopo anni di speculazioni, sembra che Goonies 2 stia finalmente diventando realtà. Sebbene il cambio di sceneggiatore possa aver destabilizzato alcuni fan, la presenza di Columbus e Spielberg è un segnale positivo. L’attesa potrebbe ancora essere lunga, ma se tutto andrà per il verso giusto, l’iconico gruppo di amici potrebbe davvero tornare sul grande schermo per una nuova, incredibile avventura.