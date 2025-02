Shrek 5, ecco chi darà la voce ai nuovi personaggi: un’inaspettata sorpresa che cambia tutto

Il nuovo capitolo della saga di Shrek arriverà nei cinema a Natale 2026 e riserva una sorpresa nel cast vocale.

Sono passati più di vent’anni da quando il mondo ha conosciuto Shrek, l’orco verde dal cuore d’oro che ha ribaltato le regole delle fiabe classiche con la sua ironia e il suo spirito dissacrante. Il primo film, uscito nel 2001, ha segnato una svolta nell’animazione, consacrando la DreamWorks come uno dei principali studi del settore e dando vita a una saga di enorme successo.

Dopo quattro capitoli e due spin-off dedicati al Gatto con gli Stivali, il franchise sta per tornare con un quinto film, previsto per il Natale 2026, che promette di riportare sul grande schermo il mix di comicità, avventura e personaggi irresistibili che hanno reso la serie tanto amata dal pubblico.

L’attesa per il ritorno di Shrek era altissima, e ora finalmente il cast vocale è stato ufficializzato con un video che ha fatto rapidamente il giro del web. I fan possono tirare un sospiro di sollievo: le voci storiche sono tutte confermate.

Mike Myers tornerà nei panni (o meglio, nella voce) dell’irresistibile orco, Eddie Murphy darà nuovamente vita all’esilarante Ciuchino, mentre Cameron Diaz riprenderà il ruolo di Fiona. La grande novità, però, è l’arrivo di Zendaya, attrice amatissima dal pubblico e reduce dai successi di film come “Dune” e “Challengers”.

Zendaya entra nel mondo di Shrek

Il ruolo affidato a Zendaya è quello di Felicia, la figlia di Shrek e Fiona, un personaggio che promette di portare una ventata di freschezza nella storia. Non è la prima volta che l’attrice si cimenta nel doppiaggio, avendo già prestato la voce a vari film animati, ma il suo ingresso nell’universo di Shrek rappresenta un’aggiunta di grande impatto, capace di attirare un pubblico ancora più ampio, specialmente tra le nuove generazioni.

La scelta di Zendaya potrebbe indicare un’evoluzione del personaggio di Felicia e un approfondimento delle dinamiche familiari tra i protagonisti storici.

Un ritorno attesissimo e tante domande

L’annuncio di “Shrek 5” ha riacceso l’entusiasmo dei fan e sollevato molte domande sulla direzione che prenderà il film. Sarà un sequel fedele allo stile dei precedenti o cercherà di rinnovare la formula con nuovi elementi narrativi? Il ritorno del cast originale suggerisce un legame forte con la tradizione della saga, ma l’inserimento di Zendaya potrebbe segnare un punto di svolta nella trama e nel tono del film. Inoltre, resta da capire quale sarà il ruolo del Gatto con gli Stivali, che negli ultimi anni ha avuto una vita cinematografica autonoma con i suoi spin-off di successo.

Con l’uscita prevista per il Natale 2026, c’è ancora molto tempo per speculare su cosa ci aspetta in questa nuova avventura. Ma una cosa è certa: il mondo di Shrek è pronto a tornare in grande stile, con tutto il suo carico di umorismo, irriverenza e personaggi indimenticabili. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato!