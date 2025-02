La città proibita: il trailer del nuovo kung fu movie di Gabriele Mainetti lascia senza fiato!

L’attesissimo film d’azione del regista di Lo chiamavano Jeeg Robot arriva al cinema con un cast stellare e una storia che unisce arti marziali e sentimento.

Era stato annunciato nei giorni scorsi, e finalmente oggi è stato rilasciato: il primo trailer de La città proibita è finalmente online e promette scintille! Gabriele Mainetti torna dietro la macchina da presa per un progetto ambizioso, un omaggio ai kung fu movie degli anni ’70 che porta le arti marziali direttamente nel cuore di Roma.

Dopo il successo di Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, il regista alza ancora l’asticella con un film che promette di sorprendere il pubblico con un mix di azione, emozione e spettacolo.

L’idea di fondere il cinema di Hong Kong con l’atmosfera della capitale italiana è una sfida affascinante. I kung fu movie hanno una tradizione consolidata, con coreografie spettacolari e narrazioni che esaltano il coraggio e la determinazione.

Mainetti, noto per la sua capacità di innovare il cinema italiano, sembra aver trovato la formula perfetta per adattare questo genere a un contesto inedito. Il trailer ci offre un assaggio di combattimenti coreografati con maestria, ambientati tra i vicoli di Roma, creando un contrasto visivo potente e coinvolgente.

Un’avventura mozzafiato tra Roma e la tradizione del kung fu

Al centro della storia troviamo Mei, una misteriosa ragazza cinese che arriva nella capitale italiana in cerca della sorella scomparsa. Il suo viaggio la porta a incontrare Marcello e sua madre Lorena, impegnati a mantenere in piedi il loro ristorante di famiglia e a ripagare i debiti accumulati dal padre Alfredo, fuggito con un’altra donna.

Tuttavia, il passato di Mei nasconde segreti letali e ben presto la tranquilla vita romana viene sconvolta da pericolosi scontri e incredibili sequenze d’azione.

Un cast d’eccezione per un film evento

Nei panni della protagonista troviamo Yaxi Liu, stuntwoman già vista in Mulan della Disney, affiancata da nomi del calibro di Enrico Borello, Sabrina Ferilli, Marco Giallini e Luca Zingaretti. Il trailer, rilasciato dalla distributrice PiperFilm, ci regala un assaggio dell’adrenalina che aspetta gli spettatori in sala. Gabriele Mainetti ha condiviso il poster ufficiale del film e ha commentato il progetto con parole cariche di emozione: “Ho sempre sognato di portare il cinema di Hong Kong nel nostro mondo, inserendolo in un contesto inaspettato, con la speranza di creare un conflitto che possa generare qualcosa di potente per entrambe le culture. Ma come evitare il ridicolo? Come scrivere una storia che rispetti i codici del genere senza risultare forzata? Non lo so. So solo che alla fine è nata una storia d’amore.”

L’abilità di Mainetti nel mescolare generi e linguaggi cinematografici lo ha reso uno dei registi più interessanti della sua generazione. Con La città proibita, sembra intenzionato a proporre un cinema capace di unire spettacolarità e profondità emotiva, un aspetto che ha sempre caratterizzato il suo lavoro. L’uscita ufficiale del film è prevista per il 13 marzo 2025, con anteprime esclusive disponibili l’8 marzo. L’attesa è ormai alle stelle: siete pronti a lasciarvi travolgere dal nuovo capolavoro di Mainetti?