Candlelight a Milano: un tributo emozionante ai Queen e ai Beatles

Musica, candele e un’atmosfera straordinaria: Candelight regala una notte di emozioni a Milano.

Nella splendida cornice della Casa Cardinale Ildefonso Schuster, il format musicale Candlelight ha regalato al pubblico milanese un’esperienza indimenticabile. Il concerto tributo ai Queen e ai Beatles ha saputo incantare gli spettatori con un’interpretazione raffinata ed emozionante, eseguita dal Quartetto d’archi Testori, capace di fondere l’intimità della musica classica con l’energia senza tempo del rock.

Il format Candlelight, ideato da Fever, si distingue per la sua capacità di offrire concerti immersivi in scenari suggestivi, illuminati esclusivamente dalla luce calda di migliaia di candele. Un’atmosfera magica ha accolto il pubblico, trasportandolo in un viaggio musicale attraverso due delle band più amate di sempre.

Un’atmosfera magica tra candele e musica

Il programma ha preso il via con le melodie inconfondibili dei Beatles, capaci di evocare nostalgia e dolcezza: da “Here Comes The Sun” a “Yesterday”, passando per “Let It Be” e “All You Need is Love”. Il quartetto ha poi virato verso la grinta e la potenza dei Queen. “Love Of My Life” ha aperto la seconda parte del concerto con delicatezza, per poi lasciare spazio a successi intramontabili come “We Are The Champions”, “Another One Bites The Dust” e “Radio Ga Ga”. Emozioni uniche che solo la musica dei grandi sanno evocare.

Dal romanticismo dei Beatles alla potenza dei Queen

L’iniziativa Candlelight si conferma ancora una volta un format vincente, capace di avvicinare un pubblico ampio e variegato alla musica classica, reinterpretando i grandi successi in chiave orchestrale. Un’esperienza sensoriale e musicale che ha saputo lasciare il segno nel cuore degli spettatori, regalando loro una serata di pura magia tra le note immortali dei Beatles e dei Queen. L’evento tributo ai Beatles e ai Queen andrà nuovamente in scena venerdì 4 aprile e domenica 6 aprile alle 20.00 con la musica del quartetto Arceus.