Ottanta. Buon compleanno Ivan: Filippo Graziani celebra un’icona della musica italiana con un tour speciale | Al Teatro Manzoni di Milano

Un viaggio emozionante tra i successi di Ivan Graziani, arricchito da nuove interpretazioni e ospiti a sorpresa

Filippo Graziani torna sul palco con un evento imperdibile per celebrare il grande Ivan Graziani nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Il tour Ottanta. Buon compleanno Ivan non sarà solo un concerto, ma una festa itinerante che attraverserà l’Italia con poche date esclusive, rendendo omaggio a un’icona indimenticabile della musica italiana.

Dopo il successo del progetto Ivan Graziani – Per gli amici e dell’omonimo tour che ha registrato oltre 50 date sold out, Filippo rinnova il suo impegno nel custodire e reinterpretare l’eredità musicale del padre. Con una scaletta che alterna i brani più celebri a pezzi meno noti ma di profondo valore artistico ed emotivo, il cantautore regalerà al pubblico un’esperienza musicale intensa e ricca di sorprese. Il concerto, che farà tappa il 24 marzo 2025 alle ore 20:45, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d’autore.

Sul palco, Filippo Graziani sarà affiancato da una band di musicisti di altissimo livello: Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Lorenzo Fornabaio alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere e Marco Benz Gentile al violino. Insieme, daranno vita a nuove versioni dei classici di Ivan, mantenendone intatta l’essenza ma donandogli una freschezza interpretativa unica.

Il concerto sarà un viaggio musicale che attraverserà le emozioni e le storie raccontate nelle canzoni di Ivan, riportando sul palco la sua inconfondibile impronta artistica. Ogni tappa del tour sarà diversa, grazie alla presenza di ospiti speciali che verranno annunciati progressivamente, contribuendo a rendere ogni serata irripetibile.

Una celebrazione tra arte e musica

Non solo musica: lo spettacolo sarà impreziosito dalla presenza di un’opera inedita di Marco Lodola, artista di fama internazionale che ha voluto omaggiare Ivan Graziani con una creazione ispirata alla sua figura e alla sua arte. Un connubio perfetto tra suoni e immagini, capace di esaltare ulteriormente il valore simbolico dell’evento.

Filippo Graziani, con oltre un decennio di impegno nella divulgazione dell’opera del padre, ha saputo portare avanti il suo nome con rispetto e innovazione, trovando un equilibrio tra fedeltà alle radici e rielaborazione personale. In Ottanta. Buon compleanno Ivan, questa sinergia si manifesta in un’esperienza emozionale e coinvolgente.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande musica

Con una scaletta che farà cantare e commuovere, Ottanta. Buon compleanno Ivan è una celebrazione che vuole riportare alla luce il genio e la passione di Ivan Graziani attraverso gli occhi e la voce di suo figlio. Un tributo sincero, vibrante e autentico, capace di unire diverse generazioni nel ricordo di un artista senza tempo.

L’evento, realizzato in collaborazione con Radio Capital, promette di essere un’esperienza unica e imperdibile per chiunque abbia amato le canzoni di Ivan e desideri riscoprirle con un nuovo sguardo. Un compleanno speciale, da festeggiare con la musica che ha segnato la storia della canzone italiana.