Black Mirror 7: il futuro che fa paura torna su Netflix con episodi ancora più disturbanti

L’amatissima serie distopica prepara il suo ritorno con nuove storie inquietanti e il primo sequel di sempre

L’attesa è finita: Black Mirror sta per tornare con la sua settima stagione, e il primo trailer ufficiale rilasciato da Netflix ha già scatenato il delirio tra i fan. Se le anticipazioni non bastano a rendere la notizia ancora più eccitante, il nuovo ciclo di episodi segnerà una svolta storica per la serie. Per la prima volta, infatti, uno degli episodi più amati avrà un vero e proprio seguito.

USS Callister, lo space drama psicologico della quarta stagione, tornerà con i suoi protagonisti originali, promettendo di svelare nuovi, inquietanti dettagli sulla terrificante avventura nello spazio virtuale. Cristin Milioti, Billy Magnussen e Jimmi Simpson riprenderanno i loro ruoli, mentre il destino del personaggio interpretato da Jesse Plemons resta avvolto nel mistero. Il trailer, già disponibile online, lascia presagire un viaggio disturbante tra intelligenza artificiale, realtà alternative e i pericoli della tecnologia moderna.

La decisione di proseguire la storia di USS Callister segna una svolta per Black Mirror, da sempre nota per i suoi episodi autoconclusivi. La storia originale ci ha lasciato con un cliffhanger inquietante e molte domande irrisolte. Ora, gli spettatori avranno finalmente alcune risposte, anche se conoscendo la mente brillante e spietata di Charlie Brooker, non ci si può aspettare nulla di rassicurante.

Oltre al sequel più atteso della serie, la settima stagione porterà in scena un cast eccezionale. Tra i volti noti che vedremo nei nuovi episodi ci sono Will Poulter (Guardiani della Galassia Vol. 3), Paul Giamatti (The Holdovers), Awkwafina (Kung Fu Panda 4), Issa Rae (Insecure), Rashida Jones (Silo), Chris O’Dowd (The Big Door Prize), Tracee Ellis Ross (American Fiction), ed Emma Corrin (Nosferatu). Nomi di grande spessore che contribuiranno a dare vita a storie nuove e inquietanti, toccando temi che spaziano dall’intelligenza artificiale ai videogiochi iperviolenti, fino alle implicazioni più oscure della tecnologia emergente.

Tematiche attuali e il ritorno del genio di Charlie Brooker

Dopo aver conquistato il pubblico con episodi come San Junipero, Nosedive e Bandersnatch, Black Mirror ha sempre trovato il modo di raccontare la contemporaneità attraverso scenari estremi e visionari. La settima stagione non farà eccezione, affrontando argomenti che riflettono le ansie moderne legate al progresso tecnologico. Dalle IA sempre più evolute che minacciano di superare l’uomo, all’impatto della realtà virtuale sulla società, i nuovi episodi promettono di far riflettere e inquietare come solo Black Mirror sa fare.

Charlie Brooker, creatore e mente dietro la serie, non ha mai nascosto la sua capacità di prevedere – o forse anticipare – scenari che sembrano usciti direttamente da un incubo distopico. Con la nuova stagione, gli spettatori possono aspettarsi un’esplorazione ancora più audace delle ombre della tecnologia, con storie che si spingono ai limiti della morale e della razionalità.

Quando esce e cosa aspettarsi

La settima stagione di Black Mirror arriverà su Netflix il 10 aprile 2025, con sei nuovi episodi pronti a lasciare il pubblico senza fiato. Anche se Netflix non ha ancora diffuso dettagli specifici sulle singole trame, il trailer e il cast stellare bastano a far salire l’hype alle stelle.

Una cosa è certa: se avete intenzione di evitare spiacevoli sorprese nella vita reale, forse è il caso di stare alla larga dalle tecnologie non testate e dagli esperimenti avveniristici… almeno fino a quando non avrete finito di guardare la nuova stagione di Black Mirror.