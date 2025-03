Jenna Ortega e il suo sogno cinematografico: pronta a entrare nel mondo di Gremlins?

L’attrice, ormai icona dell’horror moderno, si candida per il prossimo capitolo della saga cult, mentre Warner Bros. valuta un ritorno della franchise

Jenna Ortega non ha paura di osare e l’ha dimostrato ancora una volta candidandosi spontaneamente per entrare a far parte di un nuovo capitolo di Gremlins. L’attrice, che negli ultimi anni ha costruito una carriera solida tra film horror e serie di successo, ha rivelato il suo interesse durante il SXSW Festival, lasciando intendere che sarebbe pronta a unirsi all’iconico franchise cinematografico.

La dichiarazione non è passata inosservata, specialmente considerando le recenti indiscrezioni su un possibile Gremlins 3 in fase di sviluppo presso Warner Bros. Un caso? Forse no. Ma la domanda è: vedremo davvero Jenna Ortega accanto ai leggendari mostriciattoli?

Conosciuta per il suo ruolo da protagonista nella serie Netflix Mercoledì, oltre che per la sua partecipazione agli ultimi due capitoli della saga Scream, Jenna Ortega è ormai un volto imprescindibile del genere horror. La sua passione per i classici, però, non si limita ai film moderni: durante un’intervista sul red carpet del festival, l’attrice ha espresso il desiderio di vedere i Gremlins tornare sul grande schermo e, perché no, di farne parte. “Sapete cosa amavo da bambina? I Gremlins. Mi piacerebbe tantissimo… Gremlins 3 o 4? Basta una chiamata e ci sono”, ha dichiarato con entusiasmo.

L’interesse della Ortega per il progetto arriva in un momento in cui Warner Bros. sembra seriamente intenzionata a riportare in vita il franchise. All’inizio del 2025, infatti, si è diffusa la notizia che lo studio stia valutando la realizzazione di un terzo capitolo della saga, affidandone la sceneggiatura a Chris Columbus, il creatore del primo film. L’idea di un nuovo Gremlins circola già da tempo, ma ora sembra più vicina alla concretizzazione. Columbus stesso aveva dichiarato nel 2020 di aver già scritto una bozza di sceneggiatura e che l’unico ostacolo fosse la questione dei diritti. Ora che gli ostacoli sembrano essere stati superati, resta da vedere chi saranno i protagonisti di questo nuovo capitolo.

Jenna Ortega, il nome giusto per il franchise?

Se c’è un’attrice capace di dare nuova linfa a un classico, quella è sicuramente Jenna Ortega. Negli ultimi anni, il suo nome è diventato sinonimo di successo nel panorama horror e gotico. La sua interpretazione in Mercoledì le ha regalato un’aura da icona dark, mentre i suoi ruoli nei nuovi capitoli di Scream hanno dimostrato la sua versatilità.

L’aggiunta del suo nome al cast di un eventuale Gremlins 3 non solo darebbe un forte richiamo al progetto, ma garantirebbe anche una solida base di fan pronti a supportare il film.

Un ritorno atteso con ansia

I fan del franchise sperano da anni in un nuovo capitolo, e l’idea di una star di successo come Jenna Ortega potrebbe rappresentare la spinta giusta per far decollare il progetto. Con un’industria cinematografica sempre più incline ai revival e ai sequel, l’operazione potrebbe rivelarsi un colpo vincente per Warner Bros. La domanda, quindi, è una sola: i produttori sapranno cogliere l’occasione e dare a Jenna Ortega il ruolo che desidera? Se così fosse, l’attrice potrebbe trovarsi presto a condividere la scena con Gizmo e i temibili Gremlins, in quello che potrebbe essere uno dei ritorni più attesi degli ultimi anni.

Per ora, non resta che attendere aggiornamenti e sperare che la sua candidatura spontanea non passi inosservata agli occhi di Hollywood.