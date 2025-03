Quel pazzo venerdì torna ancora più folle: il sequel con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan conquista il pubblico già dal trailer

Il ritorno della coppia madre-figlia più iconica del cinema con nuove sorprese e un intreccio tutto da scoprire

Dopo oltre vent’anni dal successo della commedia diventata un vero e proprio cult generazionale, Quel pazzo venerdìtorna con un sequel ancora più esilarante e ricco di colpi di scena. Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo segna il ritorno delle protagoniste Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan in una nuova avventura che promette di conquistare un pubblico trasversale, tra nostalgici del primo film e nuove generazioni di spettatori. Il film, diretto da Nisha Ganatra e ispirato al romanzo A ciascuno il suo corpo di Mary Rodgers, arriverà nelle sale italiane il prossimo 6 agosto, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Il primo capitolo, uscito nel 2003, raccontava la rocambolesca esperienza di Tess e Anna Coleman, madre e figlia costrette a vivere nei rispettivi corpi a causa di un misterioso incantesimo. Il film affrontava, con ironia e leggerezza, il conflitto generazionale e il bisogno di comprensione reciproca tra genitori e figli. Adesso, dopo anni di attesa e tante richieste da parte dei fan, il sequel riporta in scena le due protagoniste con una nuova storia che promette ancora più risate e momenti di riflessione.

Il sequel riprende la storia di Tess (Jamie Lee Curtis) e Anna (Lindsay Lohan) anni dopo i fatti del primo film. La vita delle due donne è cambiata profondamente: Anna è ora madre e sta cercando di gestire il delicato equilibrio tra la figlia e la sua futura figliastra. Tess, invece, ha trovato una nuova dimensione della sua vita ma si troverà ancora una volta ad affrontare situazioni surreali e fuori controllo.

Quando un evento misterioso riporta in scena il fenomeno dello scambio di corpi, le due protagoniste dovranno fare i conti con una nuova ondata di equivoci, fraintendimenti e gag esilaranti. Se nel primo film lo scambio serviva a far loro comprendere meglio le rispettive vite, questa volta il tema si espande, esplorando le dinamiche familiari allargate e i cambiamenti inevitabili che la vita porta con sé.

Un sequel che punta sulla nostalgia ma guarda avanti

Uno degli elementi più interessanti di Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo è il modo in cui il film riesce a mantenere il tono scanzonato e brillante dell’originale, senza però cadere nella semplice ripetizione. Il ritorno di Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan è un elemento chiave per catturare l’affetto del pubblico, e il teaser trailer ha già acceso l’entusiasmo dei fan.

Nisha Ganatra, alla regia, riesce a bilanciare perfettamente l’elemento comico con momenti di sincera emozione, rendendo il film accessibile a tutte le età. La sceneggiatura, che gioca con i riferimenti al primo capitolo, introduce nuovi personaggi e dinamiche che aggiornano la storia senza tradire lo spirito originale.

Un cast affiatato per una commedia senza tempo

L’interpretazione di Jamie Lee Curtis si preannuncia come uno dei punti di forza del film. La sua capacità di oscillare tra comicità e dramma la rende perfetta per il ruolo di Tess, e il suo ritorno in un ruolo così iconico è un regalo per tutti gli spettatori che l’hanno amata nel primo film. Lindsay Lohan, dal canto suo, torna con una maturità attoriale che dona ancora più spessore al personaggio di Anna, ormai donna e madre. Accanto alle due protagoniste, il film presenta un cast corale che arricchisce la storia con nuove interazioni e dinamiche esilaranti. Le giovani attrici che interpretano la figlia e la futura figliastra di Anna aggiungono una nuova prospettiva alla trama, mentre i personaggi secondari portano ulteriore brio a una commedia che promette di essere scoppiettante.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo si preannuncia come una commedia capace di far ridere e riflettere al tempo stesso. Il tema del rapporto madre-figlia è sempre centrale, ma questa volta viene declinato in una chiave ancora più ampia, includendo le sfide delle famiglie allargate e il bisogno di adattarsi ai cambiamenti. Il film rappresenta un’occasione perfetta per riscoprire un classico moderno in una nuova veste, capace di parlare sia ai fan di lunga data che ai nuovi spettatori. Con il suo mix di umorismo, sentimenti e situazioni paradossali, questo sequel si candida a essere uno dei film più attesi dell’estate cinematografica 2025. L’appuntamento è fissato per il 6 agosto: siete pronti a vivere un altro venerdì indimenticabile?