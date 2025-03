Elio, Pixar torna con un’avventura spaziale mozzafiato che trasforma un bambino nell’ambasciatore della Terra

Il nuovo film d’animazione Pixar porta il pubblico tra le stelle con una storia emozionante e piena di sorprese

L’attesa per ogni nuova uscita Pixar è sempre altissima, e il 2025 non fa eccezione. Dopo il successo travolgente del sequel di Inside Out, lo studio d’animazione più amato al mondo torna con un’inedita avventura spaziale che promette di incantare grandi e piccini. Elio, il ventinovesimo lungometraggio firmato Pixar, arriverà nelle sale italiane il 18 giugno 2025 e già dal trailer lascia presagire una storia coinvolgente, fatta di emozioni, comicità e una buona dose di immaginazione.

Diretto da Domee Shi, Madeline Sharafian e Adrian Molina, il film si presenta come un viaggio incredibile che parte dalla quotidianità di un bambino solitario per spingersi oltre i confini dell’universo. Con uno stile visivo affascinante e un’animazione impeccabile, Elio è pronto a conquistare il pubblico con una narrazione che esplora il valore dell’identità e della fiducia in se stessi.

La storia di Elio ruota attorno a un bambino di 11 anni che si sente fuori posto nel mondo. Non ha molti amici, fatica a trovare il suo posto e passa le giornate a fantasticare su altri mondi. La sua esistenza ordinaria viene stravolta quando, per un errore clamoroso, viene teletrasportato nello spazio e scambiato per l’ambasciatore ufficiale della Terra da una comunità di alieni.

Mentre Elio cerca di navigare questa nuova e imprevedibile realtà, la sua zia Olga – una scienziata che lavora a un progetto segreto per decifrare i messaggi extraterrestri – è all’oscuro della straordinaria avventura che sta vivendo il nipote. Questo dualismo tra la vita terrestre e quella spaziale crea una narrazione dinamica e coinvolgente, con momenti di grande comicità alternati a profonde riflessioni sul significato di appartenenza e identità.

Un cast stellare per un viaggio oltre i confini del cosmo

Nella versione originale, Elio vanta un cast di voci d’eccezione. Il giovane protagonista è doppiato da Yonas Kibreab, che riesce a trasmettere tutta l’energia e l’ingenuità di un ragazzino catapultato in un mondo tanto straordinario quanto spaventoso. Ad affiancarlo troviamo Zoe Saldaña, che presta la voce a zia Olga, portando la sua esperienza e il suo talento in un ruolo fondamentale per lo sviluppo della storia.

Il film sfrutta al meglio le possibilità dell’animazione Pixar, regalando un’estetica vivace e un universo popolato da creature straordinarie. Ogni dettaglio, dai colori brillanti delle galassie lontane ai minimi particolari espressivi dei personaggi, è curato per offrire un’esperienza visiva unica che cattura l’immaginazione dello spettatore.

Una storia di crescita e accettazione in un contesto sci-fi

Se da un lato Elio è un’avventura fantascientifica spettacolare, dall’altro è anche una toccante storia di crescita personale. Il protagonista affronta le proprie insicurezze in un contesto completamente nuovo e inaspettato, imparando a credere in se stesso e nelle proprie capacità. Questa tematica, cara ai film Pixar, conferisce alla pellicola una profondità emotiva che la rende adatta a tutti, dai bambini agli adulti.

Con il suo mix di umorismo, azione e cuore, Elio si preannuncia come uno dei film d’animazione più attesi dell’anno. Il 18 giugno 2025 sarà il momento di salire a bordo di questa straordinaria avventura intergalattica, pronti a scoprire che, a volte, essere diversi è proprio ciò che ci rende speciali.