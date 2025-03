Le Donne al Balcone: tra desiderio, misoginia e un gioco pericoloso finito fuori controllo

Un gioco seducente che si trasforma in un incubo: il nuovo film di Noémie Merlant divide il pubblico

Un’estate torrida, tre amiche inseparabili e un vicino di casa irresistibile: questi gli ingredienti di Le Donne al Balcone, il film che segna il debutto alla regia dell’attrice francese Noémie Merlant. Ambientato nella suggestiva cornice di Marsiglia, il film esplora i confini tra desiderio, amicizia e pericolo, oscillando tra la commedia e il dramma. Ma se l’intenzione era quella di mescolare leggerezza e profondità, il risultato finale appare confuso e disordinato, lasciando lo spettatore più perplesso che coinvolto.

La storia segue le vicende di Ruby (Souheila Yacoub), Nicole (Sanda Codreanu) ed Elise (interpretata dalla stessa Merlant), tre giovani donne che vivono in appartamenti affacciati sullo stesso cortile. Le loro giornate scorrono tra chiacchiere, sogni di gloria e il piacere di osservare il loro affascinante vicino, un fotografo di moda interpretato da Lucas Bravo. Quando l’uomo decide di invitarle nel suo appartamento per una serata esclusiva, il gioco di seduzione prende una piega inaspettata, trasformando l’attrazione iniziale in qualcosa di molto più oscuro.

Il tentativo di Merlant di mescolare diversi generi si traduce in un film che non riesce mai a stabilire una direzione chiara. Le Donne al Balcone inizia come una commedia leggera e vivace, ma nel tentativo di affrontare tematiche più profonde – come la misoginia e la violenza sessuale – finisce per smarrire il proprio tono. Il ritmo frenetico e l’energia delle protagoniste tengono viva l’attenzione, ma la narrazione si perde in situazioni surreali e momenti che sembrano più improvvisati che studiati.

Le scene che dovrebbero strappare una risata risultano esagerate, mentre quelle più drammatiche non hanno l’impatto emotivo sperato. Inoltre, il personaggio di Elise, che continua a comportarsi come Marilyn Monroe dopo aver interpretato il ruolo in un film, appare più come una trovata bizzarra che un vero espediente narrativo efficace.

Performance sottotono e personaggi poco incisivi

Nonostante un cast talentuoso, le interpretazioni lasciano a desiderare. Merlant, nel ruolo di Elise, sembra più concentrata sulla propria performance che sulla regia, risultando a tratti forzata. Souheila Yacoub porta una buona dose di carisma nei panni di Ruby, ma il suo personaggio rimane superficiale e privo di un reale sviluppo. Anche Sanda Codreanu, nel ruolo della scrittrice in erba Nicole, fatica a emergere, complice una sceneggiatura che non le offre momenti significativi. Lucas Bravo interpreta il fotografo con un’aria volutamente misteriosa, ma il suo personaggio resta bidimensionale e privo di spessore. La chimica tra i personaggi esiste, ma non è abbastanza per rendere credibile la loro dinamica o per giustificare le scelte narrative più audaci.

Uno degli aspetti più frustranti di Le Donne al Balcone è la sua incapacità di gestire le tematiche più complesse. Il film tocca argomenti come la libertà sessuale, la vulnerabilità femminile e il consenso, ma lo fa in modo superficiale, senza approfondire realmente nessuno di questi temi. Le scene di tensione sono spesso spezzate da momenti di umorismo fuori luogo, che riducono l’impatto delle situazioni più intense. Il problema principale è che la sceneggiatura sembra voler accontentare tutti: cerca di essere una commedia, un thriller e un film di denuncia sociale, senza riuscire a eccellere in nessuna di queste categorie. Il risultato è un’opera che si muove tra il grottesco e il drammatico senza trovare mai una vera identità.

Un’occasione mancata per un esordio più incisivo

Nonostante l’ambizione e il talento di Noémie Merlant, Le Donne al Balcone si rivela un esperimento riuscito solo a metà. Il film ha momenti di brillantezza e alcune scene ben costruite, ma nel complesso manca di coesione e incisività. Con una regia più attenta e una scrittura più solida, avrebbe potuto essere un racconto interessante sulle dinamiche femminili e sui pericoli del desiderio. Invece, si riduce a una pellicola caotica che lascia più domande che risposte.

Merlant dimostra di avere una visione e una voce distintiva, ma per il futuro sarà fondamentale trovare un equilibrio tra sperimentazione e coerenza narrativa. Nel frattempo, Le Donne al Balcone rimane un film che intriga ma non convince, un’opera che avrebbe potuto brillare, ma che finisce per perdersi nei suoi stessi eccessi.